Magalí Soria: la diseñadora sanjuanina que se ganó un lugar en la revista de los famosos del país

Cómoda en la humildad que también la identifica, la diseñadora rawsina habló de su aparición en una de las revistas de famosos para conocidas del país: “Significó mucho para mí porque llegó en un momento justo. Yo me sentía muy cansada de tantas horas de trabajo, a veces más de 12 al día. Fue una señal y también me sentí valorada. A veces cuesta que una misma le dé valor a todo lo que construye y que alguien de la Revista Caras lo haya hecho me pareció muy movilizante. La periodista me mandó un mensaje muy lindo, me dijo que en mi trabajo encontraba contención y que mis creaciones hasta le daban ganas de casarse”.

CARAS.jpg Captura del encabezado con el que la revista Caras destacó el trabajo de Magalí.

Invitada a describir su impronta como diseñadora, Magalí, que ya ha vestido a novias, quinceañeras y muchas mujeres de distintos puntos de la Argentina y hasta de Miami, afirmó: “Más allá de que mis estilos representan sensualidad, también tienen elegancia, autenticidad, empoderamiento. Trato de que cada diseño sea único”.

“Siento también que el estilo de mis diseños van asociados con la energía con la que uno trabaja. En nuestro taller trabajamos con mucho amor por lo que hacemos y realmente se termina reflejando en el vestido. Se termina transmitiendo el amor y la pasión que una le pone a la vida en el vestido. Me gusta conversar mucho con la clienta para descubrir lo mejor que tiene ella y resaltarlo aún más a través de mis diseños”, añadió Maga, quien empezó a hacer sus primeras prendas con la máquina de coser de su abuela.

WhatsApp Image 2024-11-27 at 20.40.09 (2).jpeg Magalí junto a una de sus clientas.

Precisamente, entrando en el túnel del tiempo para recordar el camino transitado, la diseñadora Soria indicó: “Desde pequeña jugaba a que vendía ropa y soñaba con tener mi propio negocio. Yo ya me hacía mi propia ropa a mano y también les cosía algunas cosas a mis amigas. Después, mientras iba formando mi personalidad, empecé a viajar a Buenos Aires a comprar ropa para luego revender en San Juan y me terminé dando cuenta que toda la ropa era igual en todas las tiendas. Entonces, para atraer más al público, empecé a ofrecer mis propias prendas a través de las redes. Ahí me di cuenta que impactaba y la gente empezó a pedirla”.

Más allá de que mis estilos representan sensualidad, también tienen elegancia, autenticidad, empoderamiento Más allá de que mis estilos representan sensualidad, también tienen elegancia, autenticidad, empoderamiento

“En un momento de mi vida comenzaron a aparecer en mi familia enfermedades muy duras que me hicieron replantear que quería hacer con mi trabajo y empecé a estudiar. Al poco tiempo Rafael Andrada me invitó a desfiles solidarios y a programas de televisión y mi trabajo se hizo más conocido. No pasó mucho tiempo y apareció la primera chica que me pidió que le hiciera su vestido de novia y, aunque tenía mucho miedo, le dije que sí. Desde ahí el camino se fue haciendo solo. Ahora me toca seguir con la mente abierta y la humildad de saber que una siempre puede seguir aprendiendo cosas ”, sumó.

WhatsApp Image 2024-11-27 at 20.40.06 (1).jpeg

Los proyectos de la diseñadora rawsina

Mientras termina de asimilar su aparición en Caras, Maga moldea dos proyectos muy importantes: “El primero es abrir mi propio atelier en Villa Krause y el otro, que también llegó en un momento muy clave en mi vida, fue una invitación para participar en un concurso de talentos que se realiza en Italia en abril del 2025. Me tocaría vestir a una Miss Europa y es una oportunidad increíble porque voy a conocer a diseñadores de todo el mundo y será transmitido por Amazon Prime. Siento que va a ser una experiencia hermosa. Voy a representar al país y ojalá lo pueda hacer con la altura que eso amerita”.

Los dos proyectos importante de Magalí: abrir su propio atelier en Villa Krause y participar en un concurso de diseñadoras en Italia en abril del 2025

Maga, que dejó pasar la oportunidad para agradecer “a mi familia, a mi pareja, a Rafa Andrada y especialmente Mariana y Belén –que son las chicas que me acompañaron y acompañan en el taller-“, se siente muy halagada con las devoluciones que le hacen sus clientas tras lucir sus vestidos: “Recibo palabras muy lindas que me llenan de energía. Es como que todo el amor que yo les doy a mis clientas a través del asesoramiento y de cada prenda creo que termina volviendo a una. Son palabras de mucha gratitud y me doy cuenta que logré que ellas, en especial las novias y las quinceañeras, fueran felices con mis vestidos en uno de los días más importantes de sus vidas”.

WhatsApp Image 2024-11-27 at 20.40.08.jpeg

“Hay que creer en una. Siempre con disciplina, constancia y amor se puede llegar a donde una quiera. Nunca hay que decir que no a las oportunidades que se van dando en la vida a pesar de los miedos que una pueda tener en ese momento. Creo que se tiene que trabajar siempre con mucha responsabilidad y con el fin de ayudar a los demás, eso es lo que más importante a lo hora de dedicarse a lo que sea en esta vida”, concluyó la talentosa diseñadora rawsina.