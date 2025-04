Lozano, a flor de piel tras la muerte de Francisco: "Nos invade un sentimiento ambivalente"

image.png

En ese contexto, Lozano recordó su vínculo con Jorge Bergoglio y agradeció por él. “A mí me ha causado una gran alegría haber trabajado con él. Yo he sido muy cercano a él, siendo yo obispo auxiliar del 2000 al 2006 en Buenos Aires, y en otras tareas, después en la Conferencia Episcopal. Me tocó colaborar muy cercanamente en esa vocación y hemos hecho realmente un vínculo muy lindo. Me causó una gran alegría cuando lo eligieron Papa, porque conociendo su perfil, su cercanía, su estilo de vida tan sobrio, sencillo, me parecía que nos podía dar un gran aporte a la vida de la Iglesia, y creo que así ha sido”.

En tanto que, al referirse a su papado resaltó que, "logró ponernos en una actitud de ser Iglesia en salida, más cercana tanto al Evangelio de Jesucristo como a los más pobres, y también para el mundo, porque es indudable su preocupación por la paz. En el lugar donde hay conflicto, ahí había un mensaje y una cercanía del Papa, su preocupación por el cuidado de la casa común, algo que también nos ayuda a ser conscientes”.

image.png

Y agregó: "Nos deja con una mirada de esperanza y de este mensaje tan importante acerca de la alegría. Él nos ha llamado a vivir la fe con alegría y a tener estos gestos de cercanía con los más pobres. Todos reconocemos cuando él estaba ante multitudes en la Plaza de San Pedro o en algún otro lugar y sin embargo se detenía frente a un niño, frente a un anciano, frente a un enfermo. Esta capacidad de estar en lo global, en lo general y también frente a cada persona en concreto y esto me parece que es algo muy valioso y una enseñanza que no tenemos que perder".

La llegada de la noticia y la visita que no fue

image.png

Después de contar que conoció la noticia sobre el fallecimiento del Papa al despertar esta mañana, Lozano reveló que agradece a Dios haber visto por última vez a Francisco hace muy poco, en noviembre pasado, cuando viajó a Roma y pudo mantener una conversación privada de cerca de una hora, en Santa Marta.

En ese contexto, ofreció también su punto de vista sobre el hecho de que Francisco nunca haya podido venir a Argentina como Papa. “A mí me dio pena que no volviera. Pero yo, más que fijarme en dónde no fue, me fijé adónde sí fue. Y el hecho de que haya podido visitar países donde están en graves conflictos o situaciones difíciles, o en los cuales la Iglesia está pasando situaciones de sufrimiento, eso yo lo he valorado mucho”, afirmó.

Las celebraciones por Francisco

Para finalizar, Lozano indicó que, este lunes a las 20 horas se celebrará una misa especial en la Iglesia Catedral y que se están organizando las celebraciones en todas las parroquias de la provincia. Por otra parte, está a la espera de alguna indicación de la Conferencia Episcopal sobre oraciones comunes en todo el país.