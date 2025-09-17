Los sanjuaninos piden "mano dura" para los autores de las falsas amenazas de bomba

Luego de la última amenaza de bomba que se registró en el Centro Cívico el martes por la siesta, que se convirtió en el sexto episodio en lo que va del año, los sanjuaninos reaccionaron a través de las redes sociales y pidieron "mano dura" contra los responsables. Es que, para la opinión pública, la situación se tornó insólita.

En ese marco y quizás como una respuesta a ello, el Fiscal de Estado, Sebastián Dávila, anunció ese mismo miércoles que a los procesos penales contra los autores de los llamados al 911 se les sumará una demanda civil millonaria. La motivación sería por daños y perjuicios al Estado, dados los operativos que deben desplegar como consecuencia.

Entre los comentarios que se observaron en las redes, hubo varios que solicitaban que los castigos fueran más severos que el pago de la multa de 4 millones de pesos, que marca los antecedentes penales. Muchos impulsaban otro tipo de sanción, que supere el golpe al bolsillo, como podrían ser días de arresto, o bien algo que resulte ejemplificador.

Otros, por su parte, sugirieron que los bromistas fueran penados con tareas comunitarias, de modo que tomen conciencia del alcance e impacto de sus acciones.

Mientras tanto, la tendencia continuó este miércoles por la siesta cuando una escuela de Rawson debió ser evacuada por una amenaza de bomba. Sucedió en la escuela Ejército de los Andes, donde personal de la UFI Genérica, al mando de Alejandro Mattar, se hizo presente para coordinar el procedimiento.

Por su seguridad y como medida preventiva, los alumnos del turno tarde tuvieron que marcharse del establecimiento educativo, ubicado en inmediaciones de Progreso y José López. Los investigadores intervienen y rastrean al responsable del ilícito que acabó con la paz en la institución educativa de nivel Secundario.