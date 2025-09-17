miércoles 17 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En las redes sociales

Los sanjuaninos piden "mano dura" para los autores de las falsas amenazas de bomba

La reacción de la gente se dio tras el último episodio en el Cetro Cívico y, en ese marco, el Fiscal de Estado sostuvo que a los procesos penales se le sumará una demanda millonaria contra los responsables. Pese a ello, este miércoles se repitió la situación en una escuela de Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
2
1

Luego de la última amenaza de bomba que se registró en el Centro Cívico el martes por la siesta, que se convirtió en el sexto episodio en lo que va del año, los sanjuaninos reaccionaron a través de las redes sociales y pidieron "mano dura" contra los responsables. Es que, para la opinión pública, la situación se tornó insólita.

Lee además
por sexta vez en el ano, hubo una amenaza de bomba en san juan y evacuan en centro civico
Increíble

Por sexta vez en el año, hubo una amenaza de bomba en San Juan y evacúan en Centro Cívico
amenazas de bomba: al que amenace, el estado le iniciara una demanda civil millonaria
En San Juan

Amenazas de bomba: al que amenace, el Estado le iniciará una demanda civil millonaria

En ese marco y quizás como una respuesta a ello, el Fiscal de Estado, Sebastián Dávila, anunció ese mismo miércoles que a los procesos penales contra los autores de los llamados al 911 se les sumará una demanda civil millonaria. La motivación sería por daños y perjuicios al Estado, dados los operativos que deben desplegar como consecuencia.

Entre los comentarios que se observaron en las redes, hubo varios que solicitaban que los castigos fueran más severos que el pago de la multa de 4 millones de pesos, que marca los antecedentes penales. Muchos impulsaban otro tipo de sanción, que supere el golpe al bolsillo, como podrían ser días de arresto, o bien algo que resulte ejemplificador.

3

Otros, por su parte, sugirieron que los bromistas fueran penados con tareas comunitarias, de modo que tomen conciencia del alcance e impacto de sus acciones.

Mientras tanto, la tendencia continuó este miércoles por la siesta cuando una escuela de Rawson debió ser evacuada por una amenaza de bomba. Sucedió en la escuela Ejército de los Andes, donde personal de la UFI Genérica, al mando de Alejandro Mattar, se hizo presente para coordinar el procedimiento.

1

Por su seguridad y como medida preventiva, los alumnos del turno tarde tuvieron que marcharse del establecimiento educativo, ubicado en inmediaciones de Progreso y José López. Los investigadores intervienen y rastrean al responsable del ilícito que acabó con la paz en la institución educativa de nivel Secundario.

Seguí leyendo

Qué es una zonificación territorial y cómo se aplicará en Jáchal

El comercio permanecerá cerrado el 22 de septiembre: por qué

Cómo usar la SUBE Digital si se pierde la tarjeta física

Miles de sanjuaninos marcharon en defensa de la Universidad Pública

El Hospital Tomás Perón de Iglesia recibió su primer bebé: se llama Ariel y pesó 3.400 kg

Gremios docentes universitarios ante el reclamo por los paros: "No estamos ni cerca de la cantidad de días que dicen los padres"

SYM-PHONIA, la interesante propuesta de artistas sanjuaninos que combinan el cine mudo con la experimentación sonora

Tiene 18 años, le hallaron un raro tumor en el cráneo y se curó gracias a una cirugía de más de 10 horas en el Hospital Rawson

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en san juan, inauguraron el asfalto de una de las avenidas mas famosas de la ciudad y en un tramo clave
En Capital

En San Juan, inauguraron el asfalto de una de las avenidas más famosas de la ciudad y en un tramo clave

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

San Juan superaría los 30° y pronostican vientos Zonda y Sur: para cuándo
En los últimos días del invierno

San Juan superaría los 30° y pronostican vientos Zonda y Sur: para cuándo

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida
Violencia de genéro

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores conservadores de la Iglesia
Interna en el catolicismo

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores "conservadores" de la Iglesia

El frente del colegio religioso da a la calle Vidart, en la misma Villa Aberastain.
En Pocito

Revuelo en un colegio parroquial: robaron $2.300.000 de la recaudación de un festival

En San Juan, inauguraron el asfalto de una de las avenidas más famosas de la ciudad y en un tramo clave
En Capital

En San Juan, inauguraron el asfalto de una de las avenidas más famosas de la ciudad y en un tramo clave

Te Puede Interesar

Hackean las redes de una víctima de femicidio: las perturbadoras bromas de los asesinos tras las rejas
Aberrante

Hackean las redes de una víctima de femicidio: las perturbadoras "bromas" de los asesinos tras las rejas

Por Redacción Tiempo de San Juan
El comercio permanecerá cerrado el 22 de septiembre: por qué
Decisión

El comercio permanecerá cerrado el 22 de septiembre: por qué

Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento universitario y al Hospital Garrahan
Este miércoles

Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento universitario y al Hospital Garrahan

Qué es una zonificación territorial y cómo se aplicará en Jáchal
Proyecto

Qué es una zonificación territorial y cómo se aplicará en Jáchal

Miles de sanjuaninos marcharon en defensa de la Universidad Pública
Marcha Federal

Miles de sanjuaninos marcharon en defensa de la Universidad Pública