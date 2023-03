Los sanjuaninos apuestan al amor: 25 parejas se casaron en la FNS y una se llevó la Luna de Miel

Una pareja chimbera, los ganadores de la Luna de Miel del Registro Civil

Con pocas expectativas llegó a la sede central del Registro Civil, y cuando escuchó su nombre como ganadora de la Luna de Miel no lo podía creer. “Me sorprende, pensé que nunca me lo iba a sacar. Pensábamos que no lo iban a sacar, no sabemos qué hacer. Ahora tenemos que ver qué vamos a hacer con los niños”, dijo Cintia.

En total 25 parejas sanjuaninas dieron el “Sí” en el marco de la Fiesta Nacional del Sol. Romina Galoviche, directora del Registro Civil señaló a este medio que al principio tenían pocas inscripciones, incluso comenzaron la fiesta con 6 parejas, pero el número fue subiendo con el paso de los días.

“Al último fue un boom, nos quedamos sin lugar. Hubo parejas que venían a pedir turno y no teníamos lugar. El sábado teníamos previsto iniciar a las 19. Superó nuestras expectativas”, aseguró la funcionaria, quien aseguró que, tras el éxito de casar a sanjuaninos en eventos populares, están analizando la posibilidad de implementarlo en otras fiestas provinciales de convocatoria masiva, para no tener que esperar al año que viene.

Por el momento, es una idea, pero no descartan desde el registro Civil que se haga realidad este año, con el objetivo de poder seguir casando a parejas sanjuaninas que apuestan al amor.