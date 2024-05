Los restos de Julia Horn ya viajan hacia Alemania para su último adiós

"Aerolíneas Argentinas se portó re bien tanto en la ida como en la vuelta. Desde que llegó no me he separado de él más que para dormir y no tuvimos ninguna traba o demora en todo lo que debimos y quisimos hacer, como el paseo que hizo el padre por la zona del cerro. Esto era algo muy difícil de prevenir, pero vamos a ver qué podemos aprender de esto", agregó.

Finalmente, Arduín volvió a remarcar el comportamiento no sólo de las autoridades de San Juan sino de los diferentes ciudadanos que se iban cruzando en distintos lugares. Todos los que reconocieron a Peter se detenían a darle sus condolencias, causándole un gran asombro.

"Se acercaban personas que no lo conocían en San Juan y le ofrecían sus condolencias, eso le impactaba mucho de manera positiva. En cada lugar que estábamos ya sea comiendo o caminando pasaba eso, eran pequeños mimos así que por eso quiero agradecer a todos los sanjuaninos por su cariño y solidaridad. Es una terrible tragedia todo lo que pasó, pero sin que suene irónico o insensible, al menos pasó en San Juan que es un lugar con gente tan cariñosa y cálida con autoridades tan dispuestas a encontrarla y rescatarla", manifestó.