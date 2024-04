Lorena "La Negra" López, la artista que le da vida a criaturas fantásticas en su taller de Trinidad

gepetto 4.jpg

"Siempre me gustó mucho la miniatura y cuando me quedó sin trabajo surgió esto. Fue muy difícil para el artista todo lo que pasó y yo quise empezar a ver qué podía ahcer con madera. Así empecé a experimentar, a investigar", relató la Negra.

Embed - Negra Lopez on Instagram: "*CUCOS* SERES ÚNICOS Y AUTÓMATAS :::EL PAJARO GATO::: #cucos #autómatas #hechoamano #madera #gato #pájaros #gatitocazador" View this post on Instagram A post shared by Negra Lopez (@cucos.automatas)

Así salieron los primeros autómatas que al principio eran casi todos gatitos porque la artista es amante de este animal. Ahora son gallinas, peces, tortugas, jirafas, ratones y robots. Se llaman "Cucos" y apenas salieron casi la mayoría de ellos fueron vendidos.

"Se llaman Cucos porque me remiten a la infancia, no son animales perfectos, no son realistas", describió la escenógrafa.

Los Cucos están hechos con maderas, alambres, tornillos, tuercas, telas y cuero. "Son para jugar pero desde un lugar más adulto, para mí es un mundo fantástico que tenía en la cabeza, es donde los tengo primero y después los paso a la madera", reveló Lorena.

Embed - Negra Lopez on Instagram: "*CUCOS* SERES ÚNICOS Y AUTÓMATAS :::LA TORTUGA::: #cucos #autómatas #hechoamano #madera #tortuga" View this post on Instagram A post shared by Negra Lopez (@cucos.automatas)

El más barato de los "Cucos" cuesta unos $6 mil pesos y dependiendo la complejidad o los materiales quese utilicen pueden costar un poco más como $8 mil. "El Colibrí es uno de los favoritos y el más caro porque trabajé con cuero", aseguró la artista.

Embed - Negra Lopez on Instagram: "*CUCOS* SERES ÚNICOS Y AUTÓMATAS :::COLIBRÍ::: #hechoenmadera #cucos #autómatas #hechoamano #madera #Colibrí #picaflor #amolospajaros #amocolibri #animales" View this post on Instagram A post shared by Negra Lopez (@cucos.automatas)

El emprendimiento que empezó hace un mes jugando y saltó de la cabeza de "La Negra" a la madera, rápidamente agotó sus primeras figuras. Los primeros "Cucos" que hizo ya fueron vendidos y ahora hay varios más en proceso. "Depende qué me pidan pero en general puedo estar uno o dos días enteros sentada acá en el taller hasta terminar uno", afirmó.

La habilidad para crear mundos enteros con las manos viene de la familia de "La Negra" donde hay varios artesanos. "A toda mi familia le gusta el arte, siempre hemos hecho cosas con las manos", relató.

Ella confiesa que cuando empezó quería fabricar algo que la remita a la infancia, a los "juegos manuales y más tradicionales". Hoy, el mundo de los "Cucos" invade la casa de "La Negra" y de varios amigos artistas que fueron sus primeros clientes.