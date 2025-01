Leyenda sanjuanina de la Dama de Noche: un corazón roto

“La moza, en las noches de plenilunio salía a caminar por las cercanías y descansaba en la punta de una loma, allí su estampa, con los reflejos nacarados de la luna, adquiría más hermosura y majestad junto a un halo de misterio que envolvía todo su cuerpo, los vecinos comenzaron a decirle la Dama de noche”.

En uno de estos paseos nocturnos, la joven fue seducida por un español llamado Francisco Garrido, a quien entregó su corazón. La mujer, cuyo nombre no aparece, cambió las noches de soledad en los cerros por noches junto a su enamorado.

“La india era feliz y creía que nada extinguiría tan diáfana dicha, pero he aquí que Francisco abandonó a la deliciosa Dama de noche. Esta sintió la rudeza del golpe y sufrió horriblemente, su dolor no conoció límites y en las noches se la veía en la punta de la loma, agobiada de angustia”. “La india era feliz y creía que nada extinguiría tan diáfana dicha, pero he aquí que Francisco abandonó a la deliciosa Dama de noche. Esta sintió la rudeza del golpe y sufrió horriblemente, su dolor no conoció límites y en las noches se la veía en la punta de la loma, agobiada de angustia”.

Unas tras otra pasaban las noches de luna llena y ella seguía esperando a su amado Francisco pero éste no volvía.

“Al saberse deshonrada y burlada, la india experimentó la amargura más honda y una noche de luna llena, cegada por la desesperación se hirió el corazón con una flecha envenenada. Su cuerpo cayó sobre hierbas fragantes humedecidas por el rocío; su rostro parecía de nácar besado por la luna”.

image.png Dama de noche, solo florece cuando se esconde el sol.

Pasó el tiempo y en el sitio donde cayó el cuerpo inerte de la mujer nació una hermosa enredadera con dos variedades de hojas: unas en forma de corazón y otras con forma de flecha. Sólo florece de noche con grandes flores cuya blancura recuerda el rostro redondo de la enamorada. A esta enredadera se conoce hasta hoy como Dama de noche.

Fuente ( Destino San Juan )