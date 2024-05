Las zapatillas virales de Milei no se consiguen en San Juan

Los looks del presidente Javier Milei han dado que hablar más de una vez. A las ya clásica campera de cuero y su estilo rockstar, en las últimas horas se hizo viral un llamativo detalle de su outfit: las zapatillas.

image.png

El furor por este tweet no demoró en difundirse. Poco a poco, la gente comenzó a buscar indicios de qué modelo se trataba, dónde podían conseguirlo y cuál era el precio de estas zapatillas negras, que a simple vista no contaban con ningún detalle especial.

Al presidente se lo vio con este calzado en reiteradas ocasiones, por ejemplo durante su reunión con Elon Musk o al recibir el buque de Estados Unidos.

image.png

Qué modelos son las zapatillas de Milei, cuánto salen y por qué no se consiguen en San Juan

El modelo de estas zapatillas es “Nike Get Fitter Air Zoom Superrep 3″ y tienen un costo de entre $116.534 y $137.000, dependiendo la casa que las venda. Según un relevamiento realizado por Tiempo de San Juan en distintas casas deportivas, comprarlas en San Juan no es posible, dado que el modelo no está disponible en la provincia.

Según explicaron, actualmente llegan pocos remanentes de Nike a San Juan y los modelos nuevos tardan un poco más en llegar. Sin embargo, el modelo de zapatillas que son tendencia por el libertario hasta ahora nunca estuvo disponible en los locales sanjuaninos.

image.png

Según las descripciones de las zapatillas, las Nike Air Zoom SuperRep 3 cuentan con un calce perfeccionado. Sus dos unidades Zoom Air absorben las pisadas y garantizan el retorno de energía que buscabas para mantener el balance. El arco amplio a los lados mejora la estabilidad en los ejercicios en los que vas de lado a lado y la malla de la capellada optimiza el ajuste y la transpirabilidad, permitiéndote dar todo de vos en cada entrenamiento.