Las redes sociales lloran la muerte de Walter Echelini, un reconocido músico sanjuanino

Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida para Echelini y muchos de sus amigos lo conmemoraron con recuerdos de sus épocas como guitarrista en la provincia.

"Hoy partiste y mi corazón se rompió en mil pedazos, no te pude decir cuanto te amo, los perdí a los dos me quedé sola, toca por mi en el cielo una linda canción y cantala con mi mamá así mi corazón los escucha. Los amo no se olviden de mi por favor", escribió su hija Romina en las redes sociales.

