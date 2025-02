Las aventuras de Quique Landeau y su renacer periodístico

Repercusiones Los periodistas sanjuaninos opinan sobre el caso Jonatan Viale: de lo "inoportuno" de Caputo a "no meter todos en la misma bolsa"

Como anécdotas, dice, "todos tenemos una cantidad innumerable, desde esperar afuera de cualquier despacho cuando recién estábamos surgiendo porque no sabían que era Canal 5, si era de acá, si salía al aire, si no salía, en fin, una serie de circunstancias que hicieron que esperáramos, no como ahora que apenas llegamos enseguida nos abren las puertas".

Se acuerda bien de una nota que logró con perspicacia al embajador Terence Todman de Estados Unidos en Argentina cuando visitó San Juan en un particular lugar: el ascensor del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan, dejando afuera la custodia. "Éramos el embajador, la esposa, el camarógrafo y yo", dice.

Como cronista televisivo, asegura habló con prácticamente todos los presidentes en la democracia, políticos de diferentes rangos. También le hizo una nota a la expresidenta de Chile Michelle Bachelet en un momento cuando se firmó el pacto de Maipú junto con la ex presidenta Cristina Fernández.

"Accidentes, inundaciones, situaciones buenas, llantos, alegrías, risas, todo, hemos tenido todo en la calle durante tanto tiempo", recuerda.

"Quique", como lo conocen en la actividad, ya sabe bastante de radio. Comenzó en la trasnoche de Radio Nacional, después pasó a Radio Sarmiento, luego en Líder y en Colón. En la tele, también estuvo en TVO, fue corresponsal en algunos medios nacionales, "estuve en un pasito muy breve por América, por Canal 9, y finalmente recalé en Telesol", enumera su amplio historial.

Su permanencia en el ruedo mediático sanjuanino lo hace conocido por todas las audiencias y televidentes y también goza de la simpatía de sus pares. "Los compañeros como hace tantos años que estoy en la calle los conozco a todos, son todos grandes profesionales, y además con algunos tengo un afecto muy particular de años de estar en la calle", confiesa, quien se define en redes sociales como "Diplomado en Comunicación y Liderazgo (UCC) - Diplomado Internacional en Comunicación Pública (UIM) - Periodista".

Ahora, Landeau está de 10 a 12.30 en la CNN de San Juan. "Llegué por una cuestión de afecto con la familia Bataller, más que nada el conocimiento de hace tantos años", explicó. Además, volverá a su programa 'Aquí y ahora' en el Canal 4, que será de lunes a viernes de 7.30 a 9 de la mañana. "Esto es lo que me incentiva", destaca.

Todo este nuevo escenario que nace en 2025 le pone pilas. "Mi expectativa es seguir con mi pasión, el tema de la radio y la tele, es fundamental eso. Y cómo me contactaron para esto, bueno, trascendió que yo me iba y me llamaron varios, eso para mí fue una caricia al corazón y al intelecto, sentir que todavía tenía oportunidades más allá de haber estado tanto tiempo en Telesol", aclara.

Se prepara para un año distinto y reflexiona sobre la situación del periodismo en San Juan: "yo considero que seguimos con momentos difíciles, no es ninguna novedad para nadie ¿no es cierto? Tenemos limitaciones económicas y financieras, preocupa la estabilidad laboral, lamentablemente. Se deben enfrentar, siempre enfrentamos presiones sociales, políticas, del medio, por el momento tenemos dificultades en el acceso a la información, hay que remarla en muchos aspectos, nos falta mayor acceso más continuo y de menor costo a las capacitaciones", analiza.

Y concluye: "Yo considero que en San Juan los profesionales tenemos compromiso y pasión, eso siempre".