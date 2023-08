Largaron el agua por el canal, la basura lo tapó y un barrio de Chimbas se inundó

agua 7.jfif

Y agregó: “Yo tengo todo el fondo inundado y la vereda, también. No puedo salir, pero por suerte el agua no entró a mi casa. El vecino de la esquina tiene toda la vivienda inundada. Y eso que nosotros estamos en la parte alta, no me quiero imaginar lo que son las casas que están en la zona baja”.

Por su parte, otras personas que viven en el barrio aseguraron que había más de 35 casas afectadas.

agua 1.jfif

Ante la situación, personal de la Dirección de Hidráulica se acercó rápidamente al lugar y aseguró que trabajarán con un camión atmosférico para sacar el agua.

“Esta no es la primera vez que nos pasa esto, pero sí, la primera que responden tan rápido. Por acá pasaron limpiando el canal hace una semana y nos avisaron que iban a largar el agua, pero si la gente sigue tirando basura al canal esto no se puede evitar, es un desastre”, comentó Alicia.

agua 6.jfif

La explicación de la Junta de Riego

“La gente tira todos los residuos a los canales, entonces estas situaciones se terminan trabajando en eventos normales. Ayer me mandaron una foto los regantes de la zona de la cantidad de botellas y pañales que había en el canal Benavídez. Nosotros habíamos hecho el 100 por ciento de la monda en ese departamento”, aseguró Eduardo Garcés, titular de la Junta de Riego.

agua 4.jfif

Y agregó: “La gente sigue tirando la basura a la cuneta y al canal, a pesar de que el basurero pasa por el frente de su casa. ¿Cómo se soluciona eso? En Chimbas, en tiempo normales, sacamos 25 toneladas de mugre por semana, 5 camionadas. Los celadores, que no deberían hacer este trabajo, tienen que ir adelante del agua sacando la mugre y sólo a veces colabora el municipio. Se necesita más control porque esto es algo de nunca acabar”.