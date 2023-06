La respuesta del interventor de la OSP ante las amenazas de las "farmacias autoconvocadas sanjuaninas"

También aclaró que fue acordado con las farmacias que los pagos son a 60 días de presentada la facturación.

La palabra de los “farmacéuticos autoconvocados”

Tiempo de San Juan dialogo con Carlos Otto, presidente de la Asociación Propietarios de Farmacia, quien explicó la situación que está viviendo el sector. Sumado a los aumentos de precios y la caída de las ventas, se enfrentan a la demora de pagos de las obras sociales, entre ellas la OSP. “Hay un grupo de farmacias que no puede seguir sosteniendo la prestación por problemas financieros y están reteniendo el servicio para ver cómo hacen para sostener la actividad. Hay otras farmacias que suspendieron la atención de coseguro, porque el último pago recibido de parte de la obra social provincia es febrero. No es una medida oficial de las entidades que nuclean la actividad, pero si hay muchas farmacias que no pueden seguir con la cobertura porque está rota la cadena de pago”, señaló el empresario.

Por otro lado, aseguró que a diario conversan con autoridades de la OSP para destrabar los pagos atrasados. “Nos dijeron que salía el jueves de la semana pasada, pero no hubo novedades. Esta mañana nos dijeron que en el transcurso del día recibiremos el pago, pero aún no ha pasado”, remarcó Otto, señalando que se ha hecho desde las entidades como la Asociación propietarios de Farmacias y el Colegio de Farmacéuticos de San Juan todo lo posible para no llegar a esta instancia, pero la situación es “insostenible”.

De continuar esto, desde las 00 horas de hoy las farmacias que adhieren a la medida de fuerza dejarán de recibir la obra social. Marcelo Quiroga, propietario de una de las farmacias que adoptó la decisión de dejar de recibir la obra social explicó que alrededor de un 80% de las farmacias de la provincia se sumarían al reclamo, cortando la cobertura de la OSP y los coseguros que van con provincia, como Policía, UDAP, UPCN, COLMED, entre otros. Los medicamentos especiales se entregarán sin inconveniente, por lo que el impacto de la medida será en los ambulatorios.

El reclamo no es solo por la demora de los pagos. Los propietarios de farmacias aseguran que el plazo de pago no va en sintonía con la realidad económica del país, donde mes a mes la inflación sigue en aumento, pero el plazo de pago es de 60 días. El pedido es que se reduzca a 30, para estar más acorde a la realidad. “Si hay pago de lo atrasado se levanta la medida”, remarcó Quiroga.