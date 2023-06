"Farmacias autoconvocadas sanjuaninas" amenazan con dejar de recibir OSP

Tiempo de San Juan dialogo con Carlos Otto, presidente de la Asociación Propietarios de Farmacia, quien explicó la situación que está viviendo el sector. Sumado a los aumentos de precios y la caída de las ventas, se enfrentan a la demora de pagos de las obras sociales, entre ellas la OSP. “Hay un grupo de farmacias que no puede seguir sosteniendo la prestación por problemas financieros y están reteniendo el servicio para ver cómo hacen para sostener la actividad. Hay otras farmacias que suspendieron la atención de coseguro, porque el último pago recibido de parte de la obra social provincia es febrero. No es una medida oficial de las entidades que nuclean la actividad, pero si hay muchas farmacias que no pueden seguir con la cobertura porque está rota la cadena de pago”, señaló el empresario.