La monja más cercana a Francisco y su inesperada amistad con un sanjuanino que sobrevivió a la dictadura

El gorrión llegó bajo el ala de la Agrupación 24 de marzo, una organización de Derechos Humanos que fundó el argentino, radicado en Italia, Jorge Ithurburu. Una vez que hizo la declaración ante la Justicia, fue convocado por una fundación a dar una charla sobre los DD.HH en la Argentina. El sanjuanino asistió y vio de cerca a una mujer entrada, de ojos claros y mirada limpia. "Di una charla, una semblanza de mi experiencia y lo que pasaba en Argentina, fui muy bien atendido y en esa audiencia estaba Geneviève", contó Carvajal a Tiempo, por teléfono.

image.png Carvajal y Geneviève.

A Geneviève-Josèphe Jeanningros, que pertenece a la congregación de las Hermanitas de Jesús, le llamó la atención el acento argentino. "A ella siempre le llama la atención la Argentina", dijo El gorrión. "Conversamos, hablamos, le conté mi historia. Y ella me miraba con esos ojitos que te hablan con cariño, brillantes, llenos de afecto, llenos de comprensión", graficó. La monja francesa, radicada en Italia, en las afueras de Roma, en la localidad de Ostia, y el sanjuanino tiene un pasado común, una memoria común, un dolor común: la dictadura de Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti mató a sus familiares.

Jeanningros es sobrina de la también religiosa francesa Lèonie Duquet, quien en diciembre de 1977 fue detenida y desaparecida por el régimen militar junto a otras 12 personas. Los represores pretendieron simular que la acción fue perpetrada por la guerrilla de los Montoneros, subieron a los cautivos a un avión y los arrojaron al mar. El cadáver de Duquet no fue encontrado e identificado sino hasta 2005, cuando fue sepultado en la iglesia de la Santa Cruz de Buenos Aires, de donde se la llevaron sus captores.

image.png La imagen que conmovió al mundo. La despedida a un viejo amigo.

Es necesario hacer doble click en ese pasaje de la vida de la monja francesa. Es el punto de partida de la amistad con el entonces arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Mario Bergolio. Jeanningros contó el episodio a la BBC y el sanjuanino Carvajal refrendó la versión. "El entierro me disgustó", admitió la religiosa, que le escribió a monseñor para quejarse por la falta de autoridades de la Iglesia.

"En octubre de 2005, Bergoglio vino a Roma, para el Sínodo de los Obispos, y le escribí quejándome y le dejé mi número de teléfono. Él me llamó. Me dijo: 'Gracias, mi hermana, por enviarme esta carta, pero quería decirle que no soy ajeno a esta situación y que yo permití que los enterraran (a los desaparecidos) alrededor de la iglesia. Yo le respondí: 'Eso no es suficiente. Tenía que haber estado usted allí (en el entierro) por la gente que sufrió tanto. La Iglesia tenía que estar presente y no estuvo'. Luego se quedó en silencio un buen momento y me respondió: 'Gracias, mi hermana, así debemos hablarnos entre hermanos y hermanas'", reveló Jeanningros.

Ocho años después, tras la histórica renuncia de Benedicto XVI, Bergoglio fue elegido nuevo jefe de la Iglesia Católica, algo que asustó a la monja, según confesó. Sin embargo, apenas un mes después de su elección, la hermana descubrió que no había nada que temer. "El 20 de abril de 2013, nos invitaron a una misa en (la residencia) Santa Marta (donde vivió y murió el pontífice argentino); después de la misa, el Papa nos dio la bienvenida y me besó", relató. Nació una amistad férrea. El Papa visitó dos veces -en 2015 y a finales de 2024- el Luna Park, el parque de atracciones donde la anciana religiosa vive junto a feriantes, prostitutas y transexuales.

La misma anécdota escuchó Carvajal. El 28 de septiembre, El gorrión tuvo la oportunidad de conocer a Francisco después del pedido de audiencia. El Santo Padre aceptó recibir al sanjuanino, que solicitó la reunión para una delegación numerosa de argentinos vinculados a los DD.HH. Ese miércoles, en la fila de espera estaba Jeanningros, que tomó del brazo a Carvajal. "Yo pensé que el Papa nos iba a saludar, a lo sumo íbamos a charlar un poco y nada más. Pero apareció Geneviève, que era la amiga de Francisco, y nos dice 'vamos a entrar juntos'", narró.

image.png En la fila para la audiencia con el papa Francisco.

"Entramos con Geneviève. Noté que los guardias del Vaticano le tenían un gran respeto. Nos atendieron muy bien. Nos sentamos, esperamos. Nos atiende el Papa y ella estaba ahí como custodiando todo con su calor humano", manifestó Carvajal, que tuvo el tiempo suficiente para hablar con el Santo Padre. "Hablé con él sobre que nosotros -las víctimas y militantes por los DD.HH- habíamos aprendido de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo a no odiar", contó, y acotó: "Nos dio un tiempo largo, eso fue gestión de Geneviève".

Desde ese momento, a partir de esas intensas 48 horas romanas, el sanjuanino y la monja francesa entablaron una amistad que continúa por canales virtuales. Ella le envió vía WhatsApp, antes que a nadie, la foto de Francisco orando después de semanas de internación. Incluso Carvajal le hizo llegar a Italia un regalo: un mosaico de cerámica, hecho en la provincia, que tiene grabado el pañuelo de las Madres y Abuelas y escrita la cifra de detenidos-desaparecidos: 30.000.

image.png Geneviève posa con el regalo del sanjuanino, un mosaico que alude a los 30.000 detenidos-desaparecidos.

"Te lo digo con toda sinceridad, yo, que he pasado tantas cosas tan duras en mi vida, las detenciones, que me echaron de la universidad, que no me dejaban recibirme, que no conseguía trabajo, que asesinaron a mi hermano cuando me tenían detenido y yo vi como lo iban matando a los golpes, en encontré algo reconfortante en la visita al Papa y la amistad con Geneviève. Como dice la querida la abuela de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue una caricia al alma", reveló.