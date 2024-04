La metamorfosis del edificio de Turismo en pleno centro: cuándo se termina y qué harán con las oficinas

WhatsApp Image 2024-04-23 at 09.58.36.jpeg

Si bien por muchos años este edificio concentró los despachos de las autoridades del área, se mantendrán en el Centro Cívico, confirmó el funcionario. "Arriba vamos a hacer una tabicación liviana y no permanente, vamos a tratar de que sea un salón de exposición en donde las personas que puedan subir figuren como transeúntes, digamos, o sea que no permanezcan fijos ni mucho menos". Hay fundamentos para esta decisión. Según comentó el ministro, "hay informes que indican que no tenemos que poner muy pesada la planta alta. Entonces va a ser un lugar para exposiciones, con tabicaciones temporales y livianas y con un público que vaya pasando y que baje y que suba, pero no que esté permanente, ni escritorios ni nada fijo ni pesado".

WhatsApp Image 2024-04-23 at 09.58.37.jpeg

Romero negó que vayan a ubicar despachos allí. "Ninguna oficina firme se traslada ahí. Simplemente va a ser una oficina de informes turísticos, para que el turista se acerque y nosotros le pasemos la información. Pero no a nivel de oficinas permanentes. La Secretaría de Turismo va a seguir funcionando en donde está ahora. No lo podemos cargar a ese edificio", destacó.

La remodelación

Romero visitó la obra días atrás junto con el ministro de Infraestructura, Fernando Perea. Este último comentó sobre el avance de los trabajos que "es una obra que se va a terminar. Hay que terminarla porque es un punto clave turístico, con la Casa de Sarmiento enfrente. La idea es continuar un poco con la temática que tenía anteriormente, lo que hemos planteado con el equipo de Arquitectura, seguir, no tirar todo y hacer algo nuevo, sino continuar con la fachada, con la funcionalidad que tenía", contó el funcionario en AM 1020.

WhatsApp Image 2024-04-23 at 09.58.36 (1).jpeg

Le puso fecha a la inauguración: "calculamos más o menos para el 20 de diciembre que podría ya estar terminada. Inaugurar nuevamente todo ese sector, que es un punto turístico que paran todos los colectivos y mantener la estructura existente que tenía ese edificio".

image.png Así se veía antes de la remodelación el edificio de Turismo ubicado enfrente de la Casa de Sarmiento. Buscan modernizarlo y alargar su vida útil.

¿Qué tipo de obra se está realizando? Se ha reforzado la parte estructural, y varios recambios, por ejemplo, tenía parasoles de chapa que estaban obsoletos, se colocó un doble vidrio, se reformuló toda la planta alta para convertirla en una sala de muestras para darle un poco más de funcionalidad, además de mejorar los grupos sanitarios.

La meta de esta refuncionalización es salvaguardar el bien edilicio y su historia de más de 50 años. En la tradicional esquina se mantendrá un punto de informes, que se suma a los ubicados en la Terminal de Ómnibus, el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, el Paraje de la Difunta Correa y los centros de la Red de oficinas de informes ubicadas en los 19 departamentos.

Perea destacó que el lugar está con actividad a full, con obreros unas 15 horas al día. Para terminar los trabajos se siguen utilizando recursos provinciales.