La madre de Sofía Herrera pidió hacerle un ADN a una sanjuanina porque sospecha que es su hija

“Es una chica de San Juan que tiene 17 años, la misma edad que tendría ahora Sofía. Y de todo lo que he visto y vivido durante todos estos años, pienso que, incluso por los antecedentes, podría ser mi hija. Yo nunca pierdo las esperanzas”, dice María Elena.

Sofía Herrera desapareció el 28 de septiembre de 2008 del camping John Goodall, ubicado 59 kilómetros al sur de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego. María Elena y su marido Fabián Herrera se detuvieron en un supermercado a comprar comida y luego en una estación de servicio, donde se encontraron con un matrimonio amigo que tenía dos hijos de 2 y 9 años. Decidieron ir al camping a pasar el día.

El lugar es un paraje casi desértico, cercado por un alambrado. Estando ya en el lugar y muy cerca del mediodía, Sofía, por entonces de 3 años, se separó unos minutos de sus padres y nunca más de supo de ella. Su caso se convirtió en un ícono y disparó el “Alerta Sofía” que establece un protocolo para casos similares.

María Elena le dijo a Clarín que todo pasó hace unos meses, cuando una mujer de la ciudad de San Juan se comunicó con ella vía Facebook. Le dijo que hacía tiempo que tenía dudas sobre una chica de 17 años que había sido adoptada por unos vecinos. Y le explicó que no se había comunicado antes “porque el marido le dijo que no se meta en problemas. Después me mandó fotos por WhatsApp y ahí comenzaron mis dudas”, cuenta la mamá de Sofía.

Esta nena de San Juan, tendría la misma edad que Sofía, 17 años, y “cumple uno o dos meses después, pero es muy parecida, es una nena adoptada que tiene muchas características similares a Sofi”, añade la mujer. Sofía cumplió 17 años el 12 de diciembre de 2021.

“Hasta el día de hoy, como mamá, tengo algunas dudas”, le dice Delgado a este diario. La Justicia de Tierra del Fuego desestimó la posibilidad de hacer el análisis de ADN, después de cotejar con la Justicia de la provincia de San Juan solamente los datos filiatorios de la menor.

María Elena y otras mamás de niños desaparecidos de distintos lugares de la Argentina, fueron recibidas en Buenos Aires por altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal, encuentro al cual se sumó el ministro Aníbal Fernández sobre el final

Fue luego de ese encuentro que María Elena Delgado confirmó el pedido de un análisis de ADN a una niña con residencia en San Juan, ante indicios de que podría tratarse de la pequeña buscada desde hace ya 14 años. “La veo muy parecida a mi hija, por eso lo estoy pidiendo, porque no me quedé conforme”, insiste la mamá de Sofía.

María Elena agrega que “Aníbal Fernández ante mi insistencia para practicarle a la niña el estudio de ADN en San Juan dijo que no había ningún problema, que se iba a pedir”.

Finalmente la mujer le asegura a Clarín: “Jamás dejaré de buscar a mi hija, siempre tengo la esperanza de que volverá a casa”. Será por eso que la pieza de Sofía permanece intacta desde el día en que la nena desapareció.

