La lucha de un padre sanjuanino por conocer a su hija: hicieron el ADN tres veces porque la madre adulteró las muestras

“Desde el primer día que me enteré sentí que era mía. Y me tuve que mentalizar que podía ser como que no, para bajar mi ansiedad”, así relató Guillermo Arbó uno de los episodios más angustiantes de su vida y que viene atravesando hace cuatro años, cuando se enteró que la mujer con la que había estado saliendo estaba embarazada.

La historia de Guillermo arrancó en 2019 cuando empezó a verse con una mujer que estaba casada hacía 12 años. “Cuando el marido se enteró, se terminó la relación y a la semana yo me entero por una hermana de ella que estaba embarazada a pesar de que me había dicho que no podía tener hijos”, relató el hombre de 34 años que se gana la vida como chofer de taxis y remises.

De algo estaba seguro Guillermo: él sí podía tener hijos. De hecho, ya tenía tres de una relación anterior y algo le dijo que esa nena podía ser suya, pero iba a tener que esperar nueve largos meses para poder comprobarlo.

Cuando la menor nació, él envió la primer carta documento a la madre para pedir un ADN, aún sabiendo que si la nena no era de él probablemente iba a tener que costear todo el proceso judicial y en vano. Sin embargo, decidió avanzar. La causa, está en el Primer Juzgado de Familia, a cargo de la jueza Marianela López.

“Ningún abogado me quería agarrar el caso porque claro yo era ‘el amante’ y me decían que mejor no haga nada porque si no era me iba a comer yo un lío”, reveló.

Pasó casi un año desde esa primer carta documento, un año en el que Guillermo tuvo que recolectar pruebas y testigos. “Fotos y chats del WhatsApp que, menos mal, yo tenía guardados para probar que había tenido una relación con ella y me dejaran hacer el ADN”, explicó.

Pero, lejos de tratarse de un sistema confiable, falló para el taxista porque cuando le dieron el resultado de esa primera muestra, resultó ser que estaba adulterada.

“No solamente salía negativo sino que, además, salía que no era una nena, era un nene, o sea que ella llevó las muestras de otro niño”, aseguró asombrado Guillermo.

Otra vez, los tiempos de la Justicia le jugarían una mala pasada al hombre que tuvo que esperar varios meses más para poder lograr que la madre de la pequeña asista al laboratorio.

Esa segunda muestra de ADN llegó al tiempo y, esta vez, fue aún más insólita la situación. Es que no solamente volvió a dar negativo, sino que las muestras estaban contaminadas con pegamento y saliva de un tercero. Así, el resultado fue que el ADN no coincidía no solo con el de Guillermo, sino tampoco con el de su madre. Es decir, habían llevado a analizar una menor que no era hija de la mujer, ni del hombre. Otro intento por dilatar el trámite y con el claro objetivo de cansar al padre que ya llevaba, a esa altura, dos años peleando para poder conocer a su hija.

Un año después de esa segunda muestra, la jueza López ordenó que las muestras se tomen en el Laboratorio Forense del Poder Judicial de la provincia. De igual manera tuvieron que citar tres veces a la madre de la niña hasta que lograron que acuda para hacerse el estudio. Esta vez, nada podía salir mal porque tuvo que ir hasta la jueza a presenciar todo, para evitar otra maniobra por parte de la progenitora.

“En el tercer ADN se solicita que se haga presente la jueza. Se tomaron muestras del supuesto padre de ella, mías y de la nena: saliva y sangre. Yo soy el padre de la nena y me enteré en agosto de este año del resultado”, resaltó Guillermo.

Desde entonces, el taxista lucha para poder conocer a la menor y reconoció que ha cometido varios errores en el camino. “Intenté acercarme antes de hacer la demanda en la Justicia y ya me puso tres perimetrales, entonces sé que no puedo hablar con ella y cada vez que estuve cerca de la nena, ella la ha tapado para que no la vea. No he visto ni una foto, no sé cómo es su cara”, aseguró.

El hombre ya fue sometido a varios exámenes psicológicos por parte del equipo del Primer Juzgado de Familia y sostiene que le dicen que están “velando por el interés de lo que es mejor para la menor”. Desde que nació, la niña está a cargo del marido de su madre, quien además le ha puesto el apellido y le niegan a Guillermo todo tipo de contacto con la nena.

Por otra parte, también está pasando cuota alimentaria hace tres meses porque ya la fijó la Justicia al saber que él es el padre.

El 7 de noviembre, la pequeña cumplirá 4 años y Guillermo está muy sensibilizado porque sabe que es otro año más que no podrá darle un regalo, verla, pasar con ella esa fecha.

“Yo tengo otros tres hijos y ya saben que tienen una hermana y la quieren conocer. Siento que la Justicia se me ríe en la cara porque por cada papel que me piden es un mes más que pasa y yo accedí a todo, me hice cargo de todo y pagué todos los análisis de ADN”, aseguró.

El caso de Guillermo Arbó es tan llamativo (debido a las negligencias que se cometieron durante el proceso de toma de muestras para el ADN) que ya llegó hasta a un congreso de abogacía donde fue expuesto como ejemplo ante decenas de profesionales de la Justicia. Él, sin embargo, lo único que quiere es pasar el próximo cumpleaños vinculándose con su hija y todavía no puede verla ni por fotos.