La increíble historia del libro con valiosa información de San Juan rescatado de la basura

No era un libro corriente, sino una voluminosa edición de tapas gruesas, color borravino. No lo dudó, lo tomó de entre las bolsas desechadas y se lo llevó al dueño de la casa donde iba a trabajar. “Juan José, me parece que le puede servir”, le dijo a Ramos, quien ya presidia la Asociación de Viñateros Independientes (AVI). Al abrirlo, y recorrer sus páginas, la sorpresa fue grande y el empresario se dio cuenta que aquel hallazgo era importante.