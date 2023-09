La familia sanjuanina que vivió más de un mes rodeada de 787 viviendas vacías

Ese terrible día, ella y su marido habían salido a comprar algunas cosas para el cumpleaños de su hija mayor, de 14 años, a quien habían dejado al cuidado de su hermanita más pequeña, de 1 año. La chica, enchufó la estufa eléctrica, lo que generó las chispas que rápidamente consumieron todo.

“Me querían dar otro módulo y colocarlo en el mismo lugar. Pero mis vecinos no estuvieron de acuerdo y un grupo de ellas fue al IPV a plantear el tema. A ellas se les ocurrió que viniéramos para acá”, cuenta la mujer, haciendo referencia al barrio Las Pampas.

Es que, el complejo cuyas casas fueron entregadas ayer en Pocito y que comenzó a llenarse de vecinos hoy, estaba casi listo, y la familia ya sabía que les había tocado una casa allí, pero faltaban las obras finales y la entrega. Entonces, las autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano y de la Dirección Provincial de la Vivienda, tomaron la decisión de que se mudaran al barrio Las Pampas.

“Después de lo que hicieron mis vecinas, llegaron desde el municipio y nos dijeron que nos iban a traer acá. Llegamos un viernes y la primera impresión fue rara. Estamos acostumbrados a vivir en un lugar donde hay mucha gente y los módulos están muy cerca y terminamos acá, solos”, relata la mujer.

La familia recibió una de las casas más alejadas de la Avenida Joaquín Uñac y desde su manzana pareciera que los cerros están al alcance de las manos. Ellos fueron los primeros en tener conexión eléctrica, por ende, su casa era la única con luz en medio del enorme complejo. De ese modo, hasta este martes, cuando comenzaron a llegar los primeros vecinos, su casa resaltaba a lo lejos. Era la única con un perrito en la puerta, cortinas en las ventanas y hasta unos pequeños cactus que Alejandra puso para dar vida al lugar.

“Son tantas casas las que hay que nos costó adaptarlos. En los primeros días teníamos un poco de miedo por quedarnos en el barrio tan grande y ser los únicos. Pero vivir en una casa nos cambió la vida, así que nos fuimos adaptando”, reconoce la mujer.

Vive sola en el Barrio

Al mismo tiempo, reveló que por vivir allí cuando todavía no estaba finalizada la obra, tuvieron que seguir algunas reglas. “No podíamos andar por todo el barrio, porque estaba en obra, así que era peligroso. Por eso, me cerraron con alambres la parte del fondo y los niños sólo podían estar ahí y en la vereda de la casa. Así que, aprovecharon para jugar adentro. Igual, el comedor es lo que más les gusta ahora, porque es ancho y tienen lugar. En el módulo teníamos que andar muy apretados, entonces tenían que jugar afuera, si tenían frío y querían jugar adentro no podían. Ahora están cómodos”, dice la mujer.

Contentos con la experiencia y ya súper instalada, la familia se preparaba ahora para una nueva experiencia. “Mi hermana me dijo que los están por traer a mis vecinos, así que aquí vamos a volver a juntarnos. Los niños están felices de poder volver a ver a sus amigos y nosotros también, aunque ya no se va a sentir el mismo silencio”, reconoció Alejandra.