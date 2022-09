La ESI, protagonista en un taller para docentes en el Teatro del Bicentenario

Mateos, Coordinadora académica de la Diplomatura Universitaria en Educación Sexual Integral de la UNSJ , desglosó los cinco ejes transversales de la ESI de manera didáctica, consiguiendo gran participación de los asistentes, que se hicieron eco especialmente de todo lo referido a la perspectiva de género y algunas de las participantes de mayor antigüedad en la docencia admitieron que estaban en un proceso de ‘abrir las mentes para entender a las infancias de hoy’. A través de actividades lúdicas, las docentes reforzaron los conceptos explicados y se llevaron ideas para aplicar en la aulas.

Al término, Mateos destacó la estrategia de acompañar las producciones con formación de públicos, como lo hace el Teatro Cervantes y comienza a hacerlo el TB. “Me parece excelente, porque son maneras de acortar distancias entre ofertas culturales que a veces se siente como que están lejos del gran público y realmente no lo están, hay que acercar posiciones. Me parece muy importante que se ofrezca la posibilidad de que las docentes pudieran venir al curso de manera gratuita. Además vi la obra, es tremendamente sanjuanina y al mismo tiempo global. Una obra dedicada a pensar cómo se trastocan los estereotipos de género en una familia y cómo cuando hay amor no importa el género ni el sexo, eso en la obra se ve y es precioso” aportó Mateos.

LOS DOCENTES OPINARON

“Saber sobre ESI es necesario, la sociedad te lo demanda, los niños te lo demandan, por eso estoy acá, para aprender más. La ESI se está trabajando en primaria como un eje transversal, ha cambiado a lo que era años atrás ”, Cecilia, docente de nivel primario.

"Me interesó mucho el tema, consideramos que tenemos poca información, no sabemos cómo aplicarlo, surgen distintas problemáticas relacionadas al tema y por ahí no tenemos las herramientas para guiarnos, nos parece bien perfeccionarnos en este tema. Y ayudar a los chicos” , Marcela, docente de nivel primario.

“Necesitamos informarnos; algunos les decís ESI y se horrorizan, pero nadie conoce realmente, ni se predisponen a saber de qué se trata. Con todo lo que vimos hoy quedamos impactadas. Me gustan estos talleres, me dan muchas herramientas y que venga de la mano de una obra de teatro, me encantó” . Andrea, docente de nivel secundario.

"Me encanta hablar de diversidad, de cosas que por mucho tiempo hemos estado callados, de a poco vamos ganando terreno, soy docente de primaria y es lidiar con los chicos y los padres, con lo que traen, es poder decirles que ellos también tienen su voz y es importante escuchar; y que no todas las realidades son iguales” . Daiana, docente de nivel primario.

LA OBRA

“ Y que todo arda” , continúa en cartel en el Teatro del Bicentenario y las próximas funciones son: Jueves 15, viernes 16 y sábado 17 de septiembre, a las 22hs. Entrada general: $600. Con el descuento del 50% para jubilados, docentes y estudiantes. En Boletería del TB de lunes a viernes, de 9:30 a 14hs, de 16 a 20hs, y los sábados de 10 a 13:30hs. También a través de TuEntrada.com

Fuente: Prensa del Teatro del Bicentenario