La cordobesa que se calza las trenzas para representar a San Juan en un festival nacional

“No nací acá, pero me enamoré rápido de los paisajes y la cultura de esta tierra”, cuenta Verónica Ceballes. Ella es cordobesa, pero desde hace 3 años vive en Valle Fértil y fue elegida para representar a la provincia como candidata a Paisana Nacional de Malambo en el Festival Laborde 2024 . Ahora necesita ayuda para avanzar en ese camino.

“Yo me presenté como representante de Valle Fértil y para acceder al título provincia presenté un diálogo contando sobre el departamento, sus paisajes, sus costumbre, las fiestas patronales, la tradición en torno a San Vicente y la danza para pedirle agua. Y bailamos con mi marido una cueca vallista que se interpreta con armónica. Después de eso, quedé seleccionada y fue una emoción muy grande”, contó Verónica.

Y confió que, “fue difícil la decisión de postularme al principio. Pensé que, como no nací acá, la gente podría tomarlo mal. Pero la verdad es que fue todo lo contrario, he recibido mucho cariño de la gente y eso es porque yo me siento de acá. Es la primera vez que la representante sale de Valle Fértil, para mí es un orgullo”.

En cuanto a su llegada al pueblo sanjuanino, relató que hace tres años llegó junto a su hija y su marido, quien es vallisto pero vivía con ella en Córdoba, a San Juan. Ambos se habían quedado sin trabajo y decidieron emprender una nueva vida en la provincia. “Vinimos en febrero del 2020, y en marzo empezó lo de la pandemia. Quedamos acá, varados, sin saber qué hacer. Pero logramos salir adelante. Los dos somos profesores de danza folclórica y empezamos a enseñar, primero con videos, después en la plaza y ahora tenemos una academia en la que damos clases de folclore, danza árabe y ritmos urbanos. Fue un trabajo de hormiga, pero valió la pena”, aseguró Verónica.

Ahora, la representante piensa en lo que viene y para eso necesita ayuda. “El Festival empieza el 7 de enero y ahora tenemos la tarea de juntar dinero para poder viajar, los costos son elevadísimos. Estoy haciendo una rifa para juntar fondos, hospedajes, pagarles a los músicos. Y también buscamos auspiciantes, lo que se pueda utilizar en la puesta en escena también nos viene bien. Agradecemos cualquier ayuda que la gente nos pueda dar y estamos muy felices con poder mostrar la cultura de San Juan para todo el país”, sostuvo Verónica.

Quien quiera comunicase con ella puede hacerlo a través de WhatsApp al 351 6885833

A continuación, todos los encargados de representar a San Juan en Laborde:

- Luciano Carrión (solista malambo infantil),

- Juan Pablo Arredondo (solista malambo menor),

- Thiago Sánchez (solista malambo juvenil),

- Germán Vargas (solista malambo juvenil especial),

- Orlando Pérez (solista malambo veterano)

- Santino Zarate, Jesús Ozán, Elián Lucero, Marcos Aballay y el profesor Roberto López de la Academia Martina Chapanay (cuarteto malambo menor)

- Alejo López, Carlos López, Ariel Molina, Nicolás Quiroga, de la Academia Marina Chapanay (cuarteto malambo mayor)

- Gastón Carrizo (contrapunto de malambo a la mejor mudanza),

- Mariano José Montaña (aspirante a Campeón Nacional);

- Valeria Ávila y Ezequiel Salinas (pareja de danza)

- Agrupación San Juan (conjunto de danza);

- Verónica Ceballes (Candidata a Paisana Nacional por la provincia de San Juan), Academia Ayekantun (Valle Fértil)

- Jorge Paredes (solista de canto),

- Juan José Recabarren (recitado gauchesco)

- Víctor Rubén Bravo Montaña (locutor animador)