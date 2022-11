La Ciudad Judicial, a un paso de ser licitada

Este edificio gigante se construirá en los terrenos que se expropiaron frente al hiper Libertad, donde está la antena de Radio Colón. En el predio había un par de familias que habían usurpado el lugar, cuya situación ya fue resuelta, aseguró el cortesano. Esta expropiación se hizo por intermedio de la Fiscalía de Estado y en febrero de este año el Poder Judicial procedió a la toma de posesión del terreno, medida judicial estuvo a cargo de la jueza en lo Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, quien, junto al Fiscal de Estado, Jorge Alvo, se presentaron en el lugar ubicado en calle Sargento Cabral y Scalabrini Ortiz.

El financiamiento de la obra para esta primera etapa está presupuestado por parte del Gobierno Provincial y está garantizado, según dijo Olivares Yapur.

Plazos

La licitación se espera por etapas. Esta primera fase contempla los cimientos de los tres bloques que conforman la obra, que deben estar construidos encadenados para que sean antisísmicos. Luego se prevé que se construya hacia arriba el primer bloque y uno más chico que será la recepción del edificio. Además, comprende el emplazamiento periférico.

Lo que se construirá son 25.000 m2 cubiertos. Para comparar, el edificio 9 de Julio tiene 17.000 m2. Por esto se espera que los trabajos de la Ciudad Judicial demanden una gran cantidad de mano de obra en San Juan.

Si se cumplen estos plazos, es decir que el mes que viene se pueda licitar esta megaobra, luego habrá que esperar la presentación de ofertas y la adjudicación, lo que demorará unos meses. A la convocatoria se espera que asistan empresas grandes o consorcios de constructoras ya que es una obra compleja y de grandes dimensiones. No hay fecha definida para el inicio de los trabajos.

En los últimas años, el Poder Judicial hizo una readecuación de los alquileres para concentrar oficinas, sin embargo este será el primer edificio que pueda integrar todos los tribunales sanjuaninos.

¿Y la antena de Radio Colón?

En los terrenos está desde hace décadas la famosa antena de Radio Colón. Sobre cuál será su destino, el cortesano dijo que "La antena está transmitiendo no en toda su potencia y en señal de AM que retransmite los contenidos de FM. Esta antena no es viable que pueda ser reubicada, porque está construida con tecnología de los años '40, que está en desuso. Hay varias radios que son de AM en San Juan con lo que es posible que se transmita desde otra antena".

Agregó que "en la audiencia pública se planteó la posibilidad de preservar una parte de la antena y hacer un monumento histórico, lleva 70 años allí y es un icono, hay espacio, un lugar especial para que recuerde el servicio de comunicación que emitía cuando estaba en su máxima potencia. Es muy probable que se pueda erigir lo que se denomina un monumento histórico de homenaje".