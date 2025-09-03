miércoles 3 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Muy importante

La advertencia del Gobierno sobre el uso de la SUBE para acceder al beneficio de trasbordo

La información fue difundida después de que se ampliaran las formas de pago en el servicio de Red Tulum. Los detalles de la advertencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desde Gobierno hicieron una importante advertencia: al benedificio de trasbordo sólo se puede acceder usando la tarjeta SUBE como forma de pago.

Desde Gobierno hicieron una importante advertencia: al benedificio de trasbordo sólo se puede acceder usando la tarjeta SUBE como forma de pago.

En el marco de las nuevas modalidades de pago habilitadas en el sistema de transporte público de Red Tulum, el Ministerio de Gobierno hizo una importante advertencia a los usuarios. Indicaron que, el beneficio de trasbordo está disponible únicamente a través del sistema SUBE.

Lee además
ya podes pagar la sube con tarjetas bancarias y celulares en san juan: cuales son las lineas habilitadas
Red Tulum

Ya podés pagar la SUBE con tarjetas bancarias y celulares en San Juan: cuáles son las líneas habilitadas
Una a una, las actividades que ofrecerá el Chalet Cantoni durante el mes de septiembre.
¡Agendalo!

El Chalet Cantoni en septiembre: lleno de arte, música y bienestar para todos

“El beneficio de trasbordo continúa vigente, pero exclusivamente cuando el pago del pasaje se realiza con SUBE”, indicaron desde la Dirección de Tránsito y Transporte.

Y agregaron: “Es importante remarcar que tanto el trasbordo como cualquier beneficio local o nacional se aplican únicamente abonando con SUBE, ya sea en su versión digital, que presenta ventajas como el pago directamente con el móvil propio o con la opción QR de la aplicación; como física”.

Es decir, estos beneficios no se aplican a otros medios de pago recientemente incorporados, como tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto, teléfonos o relojes con NFC, ni códigos QR.

Cómo funciona el sistema de trasbordo

En el caso de los trasbordos, los usuarios cuentan con un plazo de 90 minutos para realizar hasta dos combinaciones dentro de la red, siempre asociado a un único usuario de SUBE:

- Si se realiza un solo trasbordo, se cobrará el pasaje de menor valor.

- Si se hacen dos trasbordos, se abonará únicamente el pasaje de mayor valor.

“De esta manera, se garantiza a los pasajeros una opción más económica y accesible para trasladarse por distintos recorridos del sistema Red Tulum, contribuyendo a una movilidad más eficiente en toda la provincia”, recordaron las autoridades.

Los detalles de las nuevas formas de pago

image

Cabe recordar que, a partir de esta semana, además de la tarjeta SUBE física o digital, el pasaje de gran cantidad de líneas de colectivo de la Red Tulum se puede abonar con otras formas de pago:

- Tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard.

- Celulares y relojes con tecnología NFC, asociados a esas tarjetas.

- Códigos QR, generados desde aplicaciones bancarias o billeteras digitales.

Líneas habilitadas

Las 122 líneas de jurisdicción provincial que ya aceptan estos nuevos medios de pago son: 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 100, 101, 102, 103, 104, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 140, 141, 142, 160, 161, 162, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 320, 321, 322, 323, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 360, 361, 362, 363, 364, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 420, 421, 422, 423, 440, 441, 442, 460, 461, 462, 501, 502, 503, 504, 505, 560, 601, 602, 701, 702, 801, 802, 803, 808, A, B, C, D, E, TEO y TNS.

Cómo usar cada medio de pago

- Tarjeta, celular o reloj: indicar al chofer el destino y acercar el medio de pago elegido al validador, debajo de la pantalla, donde dice "Acercá tu tarjeta".

- Código QR: indicar al chofer el destino, generar el código en la billetera virtual y apuntarlo de frente a la cámara, ubicada en la parte inferior del validador.

Temas
Seguí leyendo

Cambió el horario de atención del Vacunatorio Central

El sanjuanino Eduardo Desimone se despidió de La Voz tras un sorpresivo triple empate

Final feliz: uno de los cachorros rescatados en Albardón fue dado en adopción

Rawson se prepara para vivir el Festival Nacional de Coros

Vuelven a difundir un sorteo para ayudar a un niño sanjuanino que debe operarse en Buenos Aires

Las cámaras están de luto: dolor en San Juan por la muerte de "Suricato" Martín

Tristeza en Caucete por la muerte de una reconocida empresaria

El intendente Sergio Miodowsky puso en funciones al nuevo secretario de Obras de Rivadavia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El sanjuanino Eduardo Desimone se despidió de La Voz Argentina. video
Una lástima

El sanjuanino Eduardo Desimone se despidió de La Voz tras un sorpresivo triple empate

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
A lo mafioso

Una patota de mujeres entró a una casa y propinó una paliza a otra chica de Rawson

La prendes de vestir que encontraron el mismo allanamiento.
¿Iban a la guerra?

Encontraron muchas armas y municiones en Chimbas: mirá el arsenal que tenían

Padres de una escuela sanjuanina denunciaron que un docente jugó con un cuchillo sobre la mano de una alumna.
Peligro

Padres denunciaron que el profesor de una escuela sanjuanina "jugó" con un cuchillo sobre la mano de una alumna

Siniestro vial en 9 de Julio y Urquiza: una persona resultó herida
Este martes

Siniestro vial en 9 de Julio y Urquiza: una persona resultó herida

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados
Capital

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados

Te Puede Interesar

El intendente Matías Espejo, firmando la cesión del predio de Fabricaciones Militares en Jáchal a la empresa cordobesa Thor.
Sigue la polémica

Predio de Fabricaciones Militares en Jáchal: piden que la Justicia anule la entrega a la empresa cordobesa

Por Redacción Tiempo de San Juan
Identificaron a la ciclista atropellada por una camioneta en Capital
Delitos Especiales

Identificaron a la ciclista atropellada por una camioneta en Capital

Desde Gobierno hicieron una importante advertencia: al benedificio de trasbordo sólo se puede acceder usando la tarjeta SUBE como forma de pago.
Muy importante

La advertencia del Gobierno sobre el uso de la SUBE para acceder al beneficio de trasbordo

El sanjuanino Eduardo Desimone se despidió de La Voz Argentina. video
Una lástima

El sanjuanino Eduardo Desimone se despidió de La Voz tras un sorpresivo triple empate

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados
Capital

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados