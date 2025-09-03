La advertencia del Gobierno sobre el uso de la SUBE para acceder al beneficio de trasbordo

Desde Gobierno hicieron una importante advertencia: al benedificio de trasbordo sólo se puede acceder usando la tarjeta SUBE como forma de pago.

En el marco de las nuevas modalidades de pago habilitadas en el sistema de transporte público de Red Tulum, el Ministerio de Gobierno hizo una importante advertencia a los usuarios. Indicaron que, el beneficio de trasbordo está disponible únicamente a través del sistema SUBE.

“El beneficio de trasbordo continúa vigente, pero exclusivamente cuando el pago del pasaje se realiza con SUBE”, indicaron desde la Dirección de Tránsito y Transporte.

Y agregaron: “Es importante remarcar que tanto el trasbordo como cualquier beneficio local o nacional se aplican únicamente abonando con SUBE, ya sea en su versión digital, que presenta ventajas como el pago directamente con el móvil propio o con la opción QR de la aplicación; como física”.

Es decir, estos beneficios no se aplican a otros medios de pago recientemente incorporados, como tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto, teléfonos o relojes con NFC, ni códigos QR.

Cómo funciona el sistema de trasbordo

En el caso de los trasbordos, los usuarios cuentan con un plazo de 90 minutos para realizar hasta dos combinaciones dentro de la red, siempre asociado a un único usuario de SUBE:

- Si se realiza un solo trasbordo, se cobrará el pasaje de menor valor.

- Si se hacen dos trasbordos, se abonará únicamente el pasaje de mayor valor.

“De esta manera, se garantiza a los pasajeros una opción más económica y accesible para trasladarse por distintos recorridos del sistema Red Tulum, contribuyendo a una movilidad más eficiente en toda la provincia”, recordaron las autoridades.

Los detalles de las nuevas formas de pago

image

Cabe recordar que, a partir de esta semana, además de la tarjeta SUBE física o digital, el pasaje de gran cantidad de líneas de colectivo de la Red Tulum se puede abonar con otras formas de pago:

- Tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard.

- Celulares y relojes con tecnología NFC, asociados a esas tarjetas.

- Códigos QR, generados desde aplicaciones bancarias o billeteras digitales.

Líneas habilitadas

Las 122 líneas de jurisdicción provincial que ya aceptan estos nuevos medios de pago son: 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 100, 101, 102, 103, 104, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 140, 141, 142, 160, 161, 162, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 320, 321, 322, 323, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 360, 361, 362, 363, 364, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 420, 421, 422, 423, 440, 441, 442, 460, 461, 462, 501, 502, 503, 504, 505, 560, 601, 602, 701, 702, 801, 802, 803, 808, A, B, C, D, E, TEO y TNS.

Cómo usar cada medio de pago

- Tarjeta, celular o reloj: indicar al chofer el destino y acercar el medio de pago elegido al validador, debajo de la pantalla, donde dice "Acercá tu tarjeta".

- Código QR: indicar al chofer el destino, generar el código en la billetera virtual y apuntarlo de frente a la cámara, ubicada en la parte inferior del validador.