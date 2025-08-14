jueves 14 de agosto 2025

Juan Carlos Abarca, Pipe Martín y Elmer Meza y una charla repleta de 'likes', música y tips parrilleros bajo el sol albardonero

El intendente de Albardón, el influencer y el trompetista compartieron una amena charla en las atrapantes instalaciones de la Bodega El Milagro, dentro del ciclo 'Un Pedacito Más'

Por Mario Godoy
Pipe, Elmer y Juan Carlos, junto a Jorge y Lisandro en la parrilla de Un Pedacito Más.

Pipe, Elmer y Juan Carlos, junto a Jorge y Lisandro en la parrilla de Un Pedacito Más.

Las brasas de ‘Un Pedacito Más’ volvieron a unir a distintos actores de la sociedad sanjuanina para una charla distendida, en el que los conocimientos y anécdotas de cada uno lucen con la fluidez que siempre habita en los asados. En esta ocasión fueron el intendente albardonero Juan Carlos Abarca, el influencer Felipe Martín -más conocido como Pipe Biker- y el músico hondureño Elmer Meza quienes aceptaron la invitación para disfrutar de distintas bondades en la Bodega El Milagro.

Fue Pipe el que se puso en esta ocasión al frente de las brasas y sus compañeros de almuerzo terminaron coincidiendo en que fue todo un acierto su elección. Claro que Abarca se arrimó a la parrilla en algún momento para compartir su experiencia en la materia, mientras que Elmer se permitía sumar una experiencia más en su queridísimo San Juan, su nuevo hogar desde hace unos años.

El influencer estacionó su moto por un momento para charlar, atizador y pala mediante, del mundo de los ‘likes’, al tiempo que Juan Carlos se animó a contar anécdotas e historias de su pasado como piloto de rally. Además de los recuerdos y sus opiniones del presente, los invitados disfrutaron de la gran joya de la casa de Juan Diápolo: un vino blanco realizado con uva moscatel de Alejandría.

Ya en la mesa, la palabra fue saltando de silla en silla, mientras se mimaban los paladares con alguna costillita o morcilla. Las risas también tuvieron su protagonismo, como así también alguna que otra confesión que atravesó a las distintas generaciones concentradas sobre el mismo mantel que semana a semana se pone en el canal de straeming de Tiempo de San Juan.

Mirá el programa completo de Un Pedacito Más

Embed - "UN PEDACITO MAS" - CON JUAN CARLOS ABARCA, ELMER MEZA Y FELIPE MARTÍN | PROGRAMA #6

