José Carreras fue distinguido como Huésped de Honor en San Juan por el gobernador Marcelo Orrego

Durante el acto, también se entregó la resolución de la Cámara de Diputados que declara de interés provincial el concierto “Gira Despedida Mundial José Carreras”, como muestra del profundo reconocimiento al legado artístico del tenor.

“Hoy es un día muy especial para todos los sanjuaninos. Tener la oportunidad de recibir a un genio como José Carreras es un verdadero lujo. Crecí escuchando su música. Tener a un artista de este calibre, en este teatro, es algo que nunca vamos a olvidar. Usted ha dejado una huella profunda en la humanidad, no solo por su inmenso talento artístico, sino también por su calidez humana”, dijo Orrego respecto a Carreras.

Por su parte, José Carreras agradeció la distinción y el afecto del pueblo sanjuanino: “Este es un momento muy entrañable para mí. Recibir este reconocimiento de una ciudad como San Juan, que quizás no está en el circuito habitual de conciertos líricos internacionales, pero que tiene un enorme corazón, como he podido apreciar, me llena de felicidad y representa un gran honor”.

La ceremonia contó con la presencia de la intendenta de Capital, Susana Laciar; el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el secretario de Cultura, Eduardo Varela, y demás autoridades provinciales.

El concierto de despedida de José Carreras en San Juan será este martes 3 de junio a las 21 horas, en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario. El repertorio incluirá arias de ópera, clásicos populares y boleros, en una velada que promete quedar grabada en la memoria de todos los presentes.