IPV: ¿cuáles son las tres próximas entregas y qué otros sorteos de casas se vienen?

En San Juan hay barrios que están muy avanzados pero que no se pueden entregar debido a que las autoridades provinciales están en medio de un proceso electoral que tendrá su definición el 14 de mayo próximo, y debe respetarse la veda. Sobre esto, el titular del IPV, Marcelo Yornet, informó este miércoles que "sobre fines de mayo y principios de junio vamos a entregar barrios que no llegamos a entregarlos antes de la veda y no llegamos estamos viendo el barrio Virgen del Rocío en Albardón, el Balcón de Ansilta en Calingasta y el barrio Las Pampas (en Pocito). Este último implica la relocalización de los 780 damnificados por el terremoto de enero de 2021. Esto es una logística muy fuerte que también está prevista para junio".