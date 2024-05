Históricas figuras de Canal 8 repasaron anécdotas en el festejo de los 60 años

Desde bien temprano, bajo la conducción de Mario Fernández y Bárbara Ardanaz, Nina Galván, Alejandro Flores, Juan Carlos Bataller, María Silvia Martín, Adriana Luluaga, Gustavo Martínez Quiroga, Carolina Muñoz, Guillermo Juárez, José 'Ñato' España y otras figuras de la comunicación sanjuanina repasaron anécdotas de los años en los que les tocó estar en la pantalla de Canal 8.

CANAL 8.jpg Juan Carlos Bataller recordó el programa que compartió con Juan Carlos Iglesias en Canal 8 San Juan.

“En 1968 me tocó ponerme frente a cámara de casualidad. La persona que iba a hacer una entrevista se fue y yo, que estaba en la producción, me puse al frente de la pantalla. Me tocó entrevistar a unos psiquiatras que habían venido de Buenos Aires. Tengo que reconocer que esa primera vez sentí miedo”, expresó Nina Galván, recordando su debut.

Adriana Luluaga, en tanto, también tuvo que bucear en su memoria para compartir palabras sobre sus inicios: “Ser parte de la historia, qué peso. Este año se cumplen 40 años de mi estreno en televisión. Yo empecé en FemeNina, de la mano de Nina Galván, en 1984 y años más tarde ya tuve mi primer programa que se llamó Primer Plano”.

Alejandro Flores también aportó su recuerdo. “Uno no trabaja en un canal, vive en el canal. A mí me tocaron vivir años muy intensos, atravesar episodios históricos como el ‘sanjuaninazo’, la ‘chancha’ quemada en la plaza 25 de Mayo y otros más. Fueron lindos desafíos”, comentó el periodista con la voz tomada por la nostalgia y el tiempo vivido en el canal que desde hace unos años forma parte del Grupo América.

El mensaje de Marcelo Orrego

El gobernador Marcelo Orrego se sumó a la celebración de los 60 años de Canal 8 con un cálido mensaje en el que saludó a todos los integrantes del medio y destacó la función que cumple desde 1964.