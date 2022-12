¿Habrá bono para empleados de supermercados locales en San Juan?

Trabajadores mercantiles ya tiene un nuevo bono de fin de año confirmado . Esto gracias al reciente acuerdo firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y empresarios de cadenas nacionales. Ante esta situación, la principal pregunta es qué sucederá con los empleados de San Juan y si se verán alcanzados por este beneficio que representa un plus de $30.000.

Al respecto, consultada por Tiempo de San Juan , la secretaria general del SEC (Sindicato Empleados de Comercio), Mirna Moral , comentó que los trabajadores de Cencosud (Vea), Chango Más y Carrefour recibirán el bono de $30.000, pero no será en efectivo, sino el equivalente al monto en mercadería. “A nivel local nos falta Macro y Jaguar como cadenas nacionales que no han cerrado el acuerdo todavía”, puntualizó la gremialista.

En cuanto a las cadenas de capitales sanjuaninos, Moral comentó que están teniendo acercamiento con los empresarios de los hipermercados más grandes, señalando que en caso de conseguir un bono o similar para fin de año, será inferior al acordado a nivel nacional. En off trabajadores del sector señalaron que lo ideal sería llegar a un acuerdo por $15.000, pero cualquier ayuda extra que reciban durante este mes será bienvenida. “Hemos tenido una buena respuesta de parte de los empresarios, pero hay que seguir conversando para ver si quieren que firmemos algo”, dijo la secretaria general, pero por el momento no hay nada confirmado.

¿Qué pasará con los otros rubros comerciales? Mirna señaló que a nivel nacional no han existido charlas con CAME u otras cámaras que nuclee al sector, por lo que por el momento no hay nada confirmado. En ese sentido, lo que sucede a nivel nacional repercute en San Juan.

Pese a ello, señaló que muchas veces lo que sucede en los locales comerciales es que existen acuerdos internos entre empleador y trabajadores, donde se da un descuento sobre ciertos productos o se entregan de manera gratuita, en símbolo a un plus de fin de año. Pese a ello, a ciencia cierta, no hay nada confirmado por el momento y todo está en charlas y negociaciones.