Guardiana de las sanjuaninas: quién es la nueva fiscal al frente del CAVIG

Luego de haber sido ayudante fiscal varios años y después de haber sido elegida como fiscal por la Cámara de Diputados, le tocó conducir los destinos de una dependencia judicial a la que dice conocer desde sus entrañas. Es que llegó al CAVIG en 2020, tras su paso de 3 años por Flagrancia, y más tarde, en 2022, recibió el nombramiento de los legisladores.

"Al principio trabajé en lo que fue una prueba piloto, con el sistema de justicia viejo apenas se creó el CAVIG, entonces recibíamos las denuncias y luego las remitíamos a los juzgados. Llegó un punto en que había tanta demanda que desbordó la asistencia, por lo que costó un tiempo para que se entendiera cuál era la función del CAVIG y el Sistema Acusatorio trajo el orden que faltaba", cuenta quien revela que todavía hay desprevenidos que acuden al lugar que supo ser la Comisaría 1ra para denunciar robos.

29d285b8-0325-4305-97bd-1ed567a01d14.jpg

A pesar de que la intervención de la dependencia judicial está íntimamente ligada con las conductas delictivas, de violencia de género o violencia intrafamiliar, Ruíz explica que los mecanismos están tan aceitados allí dentro que se asesora a aquellas personas que buscan ayuda y colaboran con la derivación de casos. "Por ejemplo, si vienen mujeres a reclamar por la cuota alimentaria, se les recibe la entrevista y se informa a dónde tiene que ir a hacer los trámites. No todos tienen los recursos para saber cómo funciona el estado", advierte quien se considera una ferviente defensora de los derechos de las mujeres desde siempre.

Egresada de una Universidad Nacional de San Juan en 2012, pudo haber elegido el camino de la Medicina y por estas horas estaría curando pacientes. Sin embargo, la Criminología la cautivó por completo y la condujo directo a estudiar Derecho. "Siempre me gustó la Medicina Legal. Tenía un tío que era médico legista, maestro de los médicos con los que trabajamos, y yo le preguntaba todo, por las autopsias", relata la joven que también se veía fascinada por la Psicología Criminal.

Como si su destino hubiera estado marcado a fuego por la defensa de los Derechos Humanos con perspectiva de género, antes de imaginar estar la mando de la coordinación del CAVIG, la representante del Ministerio Público ya se mostraba comprometida con la causa cuando, en la Justicia federal, trabajaba para rescatar víctimas de trata.

En la Fiscalía Federal con asiento en San Juan, apenas recibida, Ruíz comenzó a dar sus primeros pasos en la justicia y su vocación se reveló de inmediato: era luchar contra la violencia hacia la mujer. "Siempre me interesó formarme en Derechos de Género, a lo largo de la carrera y después de ella. Hoy estoy por terminar una maestría sobre el tema", asegura.

Lejos de esquivar el bulto y a riesgo de resultar estigmatizada por lo que diga, Ruíz se anima a hablar de feminismo e indica que hay que quitar la connotación negativa del término, que se interpreta de esa forma en los sectores más conservadores. "Durante mi formación conocí el feminismo, o bien le pude poner un nombre a todas esas convicciones que tenía, por todas esas injusticias que de niña una las va padeciendo y que de a poco las empezás a reconocer y a darte cuenta de que están mal", resalta la funcionaria.

Es que si bien existen mujeres que ocupan lugares de preponderancia dentro del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo que son afines al feminismo, no todas se refieren al tema libremente, quizás por temor al rechazo de una sociedad -conservadora- que en gran parte se opuso al matrimonio igualitario y que también militó con efervescencia contra el aborto legal.

"Hay que aclarar que la perspectiva de género es una herramienta del feminismo, o sea no se puede hablar del concepto sin reconocer al feminismo, que no es más ni menos que la lucha por los derechos de la mujer y del colectivo de personas LGBTI+. Sería una contradicción no reconocerlo", sostiene al mismo tiempo que destaca que cada vez son más mujeres las que ocupan espacios de poder, aunque admite que todavía queda camino por recorrer y trabajo por hacer para romper el techo de cristal.

La funcionaria que de más chica fundó con otras mujeres el 'Foro No a la Trata San Juan', mientras cumplía funciones en la Justicia Federal, detalla que se formé en lo jurídico en materia de género. "La Fiscalía General de la Nación ya venía trabajando en estos temas, estaban un poco más adelantados que acá", recuerda quien estaba en una zona de confort, conforme con su salario y las horas de trabajo, pero que se vio motivada a ir por más.

"Los desafíos me mueven, no puedo estar quieta y por eso concursé para Flagrancia que, en ese entonces, estaba totalmente dominada por hombres", señala la funcionaria que admite que pocas veces tuvo que lidiar con una mirada machista. Aunque reconoce que nunca vivió situaciones límites o faltas de respeto mientras hacía su tarea, sólo por el hecho de ser mujer, tuvo que afrontar algún que otro comentario o mirada fuera de lugar.

Entre tantas anécdotas, rememora un episodio de sus comienzos, cuando con un compañero fiscal acudió a una comisaría y, al arribar, el saludo para ambos fue "hola, Dr, hola señorita". "Sin maldad, pero con total naturalidad se asumía que el hombre era el profesional y yo una acompañante, cuando los dos éramos los fiscala", analiza entre risas.

Por su educación y sus propias convicciones, Ruíz -que no tiene familiares vinculados a la abogacía y mucho menos al sistema judicial- alcanzó estar en un sitio en el que siempre quiso estar: en el de cambio. Es que si bien está convencida de que la clave para erradicar la violencia de género está en la prevención y en la formación de las nuevas generaciones, sabe también que la posición que tiene le permite marcar la diferencia y responder a las victimas con justicia.

La única fiscal mujer en CAVIG se muestra fuerte y dispuesta a seguir rompiendo estereotipos, no sólo como referente dentro del Poder Judicial, sino también como defensora y guardiana de las sanjuaninas que acuden a pedir auxilio. Confiesa que se preparó para eso y, a pesar de que por el rol que cumple se siente obligada a tener que demostrar más, deja entrever que está dispuesta a hacerlo y, tal parece, así será.

Nuevas instalaciones en CAVIG

Si bien hace rato funciona el edificio ubicado en Alem y Rivadavia, las instalaciones se fueron renovando a medida de las necesidades y demandas que surgieron en la práctica. Los boxes que se había creado para que las denuncias allí se realizaran, fueron transformados en oficinas más privadas, pensadas también en la permanencia de los menores que muchas veces acompañan a sus madres.

Recorrido por Cavig

La parte trasera del establecimiento, donde antes se localizaban los calabozos, se amplió con más oficinas para los fiscales y sus equipos de trabajo, lo mismo que en el primer piso donde opera la Policía y la Dirección de la Mujer, con pequeñas sucursales.

acdebe08-f2dd-43f7-82a5-7220fb45d2b6.jpg

En el primer piso, además, se montó un área de descanso para casos de emergencia total, ya que muchas mujeres llegan con lo puesto, con sus hijos, huyendo de sus hogares. Es por ello que una habitación con ropa de cama, cochecitos, ropa, pañales y demás elementos necesarios las espera para que hasta que la justicia active sus mecanismos, no pasen necesidad alguna.

9727bdb9-ac23-4da4-980b-ed688ac20b5c.jpg

"Esto es un modelo admirado por otras provincias, vienen desde otros lugares a recorrer CAVIG para ver cómo es y cómo se trabaja", cuenta Ruíz.