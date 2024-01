Finalmente, el obispo Larrazábal eligió quedarse en San Juan

En ella se puede leer: "Les comparto que luego de un proceso de discernimiento y oración realizado muy a conciencia, he llegado a la conclusión de que no es oportuno asumir el gobierno pastoral de la diócesis de Mar del Plata y le he presentado mi renuncia al Papa Francisco, quien con mucha comprensión la aceptó. Por esta razón, continuaré mi servicio como obispo auxiliar de nuestra Arquidiócesis".

Cabe recordar que, la primera información sobre el traslado de Larrazábal a Mar del Plata había llegado el 13 de diciembre, cuando el papa Francisco aceptó la renuncia de José María Baliña y designó al segundo al mando en San Juan como reemplazo. En ese momento, el arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, emitió un comunicado: "Recemos por la vida y vocación del Padre Gustavo en este nuevo servicio Pastoral que se le confía y por nuestros hermanos marplatenses".

Tiempo después, en los primeros días de enero, desde Arzobispado de San Juan de Cuyo confirmaran el traslado del sacerdote claretiano mendocino asegurando que, "en Mar del Plata ya esperan a Larrazábal y está confirmada la celebración", en referencia al 20 de enero. De hecho, ya había trascendido incluso que nadie ocuparía el lugar que dejaba Larrazábal en el Arzobispado.

Sin embargo, toda la situación cambió ahora y el sacerdote continuará con su tarea en la provincia.