Farmacias sanjuaninas tienen el OK para vender autotest de Covid-19

Desde principio de año propietarios de farmacias esperan el OK para poder ofrecer al público los kits de autotest que adquirieron luego que ANMAT autorizara su venta en todo el país. Si bien la venta era legal, en San Juan no se contaba con el decreto de parte del Ministerio de Salud Pública para poder ofrecerlos al público sin inconvenientes.

El presidente de la Asociación Propietarios de Farmacias, Carlos Otto, confirmó que la provincia adhirió al decreto nacional que autoriza la venta, por lo que desde hace 15 días comenzaron con la venta de autotest en las farmacias. “No se comenzó con la venta antes porque quizás existió una confusión en cuanto a las normas legales. Las farmacias esperábamos ser notificados de una norma legal hecha por la provincia, hasta que nos dijeron que estaba realizada y que se había adherido a las normas nacional. Antes de eso las farmacias no teníamos claro cuál era la forma de proceder, por eso mismo no se hacía, por temor a sanciones, clausuras o no cumplir con las leyes de Salud Pública”, comentó Otto a Diario La Provincia.