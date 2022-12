"Es un balance negativo", el análisis oficial sobre la vacunación para niños en San Juan

“Es un balance negativo, lo tomamos así” . Así se expresó el jefe del Programa Provincial de Inmunizaciones de Salud Pública, Fabio Muñoz , ya que pese a los esfuerzos realizados la última semana que le quedaba a la Campaña Nacional de Vacunación contra Sarampión, Rubéola, Paperas y Polio, que finalizaba el 11 de diciembre, no se pudo bajar el margen de niños y niñas sin vacunar en la provincia.

En torno a lo que explicó Fabio Muñoz a Tiempo de San Juan, no se llegó al objetivo estimado, y quedaron 5.300 niños y niñas sin vacunar en la provincia. “Es una cantidad impresionante. Lo ideal hubiera sido llegar a todos, pero no se pudo, y no podemos hacer nada contra eso”, dijo el profesional de la salud.