Es estudiante de la UNSJ, tiene ELA y pide ayuda para comprar las baterías de su silla de ruedas

Un estudiante de la UNSJ que padece ELA comenzó una movida solidaria porque no puede costear las baterías de la silla de ruedas que utiliza para movilizarse.

Antes de la silla de ruedas motorizada, Fernando se movía con un andador pero la enfermedad ya había avanzado tanto que se le hacía imposible seguir utilizando esa forma de trasladarse y por eso consiguió la silla de ruedas eléctrica. Ahora, necesita comprar las dos baterías del vehículo y cuestan 580 mil pesos.

Fernando no puede costear las baterías y ahora pide ayuda solidaria para poder adquirirlas. "Por el avance de la enfermedad me manejo en una silla de ruedas que utiliza dos baterías que tienen un costo que no logro cubrir. Desde ya agradezco si pueden ayudarme y colaborar con lo que puedan", escribió el estudiante de Artes visuales en sus redes sociales.

Si querés ayudar a Fernando podés comunicarte al 2645728084 o hacer una transferencia a su Mercado Pago con el alias fer.ramos28.