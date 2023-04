"Eres una tonta, muchacha": el insólito lugar donde una sanjuanina encontró su celular perdido

“Subo al colectivo para ir a mi casa y quiero responderle un Whatsapp a una amiga. No encontré el celular. Le pregunté a F. y no sabía, me fijé en la mochila en cada bolsillo, en casa bolsita, y no estaba”, relató sobre su odisea. “Me bajé del colectivo y volví a la Estación Córdoba con el corazón que ya se me salía y unas ganas de vomitar hasta el aire que estaba respirando”, continuó.

Según la usuaria, el celular no estaba en la estación ni en el baño de dicho lugar. Por este motivo, volvió al último local que estuvo. “Revisé estantes porque a veces me cuelgo y lo dejo ahí mientras leo alguna etiqueta. No estaba en ningún lado. No sabía qué hacer, ya estaba pensando cómo iba a ser el diseño del flyer para comprarme otro celular”, abundó.

“Se me salieron las lágrimas y busqué la sube, ya me daba por vencida. Ya había perdido la dignidad hace unos años atrás, ¿qué me iba a hacer perder el celular?”, resaltó.

En un momento, esta joven pensó que vendrán cosas mejores. “Me consolé mientras le pedía perdón a F. por el papelón que le hice pasar. Me siento en el colectivo, respiro, guardo la SUBE y busco el celular de nuevo. Esta vez lo tenía. Estuvo en mi mano todo el tiempo, estuve buscándolo en mi mochila con esa misma mano”, dio a conocer.

“Como dijo Marge Simpson: ‘En un momento así solo se puede reír’”, finalizó.