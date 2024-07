Entre la crisis y los premios: los sanjuaninos cada vez más apuestan a los juegos de azar

"Hasta hace un año atrás teníamos una baja impresionante. A mí por lo menos me llevó a bajar hasta el 60% la recaudación, hablando de todos los juegos. En el último mes y medio he notado un incremento de público y de recaudación", afirmó el agenciero, en diálogo con Estación Claridad este viernes.

Frack analizó que hasta hace unos dos o tres años atrás la gente jugaba nada más que el fin de semana, para todos los juegos, como el Quini 6, el Loto, el Brinco. Luego se llegó a que la gente jugara nada más que a uno. En el último mes y medio, los clientes volvieron a esto de comprar billetes para todos los juegos, que prometen pozos millonarios, que son foráneos.

En lo que se refiere a Quiniela que se sortea en San Juan, el empresario dijo que hubo una baja reciente de hasta un 35% pero que en el último mes aumentó la cantidad de apostadores, al menos en su local.

Para el especialista, esta tendencia en alza de la gente a apostar a los juegos de azar en San Juan tiene que ver con las actualizaciones salariales que se dieron, sobre todo en el sector público provincial, sumado a un optimismo de la persona. "Para mí es eso. Y noto la gente con un poquito mejor de ánimo, o esperanza, o no sé si ya nos estamos acostumbrando a tener bolsillo flaco, o no sé, pero noto la gente, hace dos meses atrás, tres meses atrás, la gente venía malhumorada, venía mal, uno le hacía un chiste y no te lo respondía. Pero ahora estoy notando la gente de otra forma".

Apostar también se ha vuelto más caro en San Juan. "Se ha movido el precio. Yo estuve en desacuerdo, así que lo hablé con el gerente de la Caja (de Acción Social). Se llevó la apuesta mínima que estaba en 50 pesos a 100 pesos. Para poder sacar el ticket de la máquina, estábamos en 300 pesos y se llevó a 600. Ahí, para mí, le escapó la Caja. Porque estamos privando a muchos de que puedan jugar su pálpito del día o del sueño, en muchos monederos, 300 pesos más influyen".

También subió comprar billetes de juegos de tirada nacional. "Estábamos en 800 pesos y de pronto se lo llevó a 1000 y ahí nomás a los días se da 1200. Entonces, la gente por ahí, con tantos aumentos de todo, también es lo que te aumenta, te cae un poco mal. Y bueno, y ahí se notó una baja, ahí se notó una baja en un par de semanas o tres semanas de juegos"

Aumentan los premios también. "El pozo se va engrosando cada vez más, por supuesto, pero estamos hablando de cifras millonarias en los pozos, que cinco o seis millones más por pozo, no influye. Pero sí influye que llegue el cliente a nuestro local y le digamos que aumentó la boleta, cae mal.

¿Cuál es el juego que más premios ha entregado en la Provincia de San Juan a nivel nacional? El agenciero dijo que "hemos tenido varias épocas. Hubo una época que el Tele quino fue el más vendido. Ahora ha bajado un poco. El que más se vende es el Quini 6, por lo menos en mi local. "Influye muchísimo", dijo, que este último ha entregado varias veces premios en San Juan.

"Lo que pasa es que se le da mucha difusión a veces al premio mayor, pero también tenemos premios con cinco puntos, que a veces suele ser buena plata. También el otro juego que va muy bien es el Brinco, que es más barato. Estamos hablando, Quini 6 a $1,200 y el Brinco sale $500. Y tenemos un muy buen pozo que te puede recontra-solucionar tu vida", opinó.

La pregunta que muchos se hacen es si un juego es más fácil de ganar que otro. El especialista dijo que las chances son las mismas en cualquiera de ellos. "Todos los juegos es cuestión de que la varita te ilumine y que te toque".

El perfil del jugador de San Juan

¿Quiénes juegan más, las señoras o los señores? "En el caso de acá del local tenemos muchísimas damas que vienen a jugar, muchísimas. No voy a decir que juegan más o menos que los hombres. A lo mejor la mujer es un poco más cauta en la cantidad que juega. El hombre es un poco más agitado, eso sí".

Y en las edades, dijo, "antiguamente teníamos clientes de 40 años para arriba, pero ahora es mucho menor. De 23, 24 años para arriba es la gente que frecuenta el local. Estamos hablando, por supuesto, que la gente mayor es la que más juega".

Hay personas que se han hecho clientas, que han aparecido en esta época de crisis, soñando con la salvación a través de alguno de estos juegos, según comentó Frack. "Ha aparecido mucha gente, digamos, del rango de 20 a 30, de 22 a 30, más o menos, gente que he visto. No para la quiniela, sino para los juegos de azar. Arriesgan, o sea, se está jugando 1.200 pesos y tienen la posibilidad de solucionar su vida, de comprarse su primer auto, a lo mejor, o qué sé yo. Son ilusiones, porque eso es una ilusión también".

El ganador que no apareció nunca

En San Juan se vienen dando premios importantes a apostadores en diferentes agencias y en diferentes juegos. Frack contó su experiencia como vendedor de estos golpes de suerte. "Yo tuve un premio de Loto de 20 millones hace unos 10 años atrás", dijo sobre el beneficio que también queda en un pequeño porcentaje -en este caso 0,1%-para el agenciero. Y está el bonus de la publicidad que genera haber vendido un premio gordo. Al ganador le retienen en impuestos 27,5%.

El premio se puede cobrar dentro de la semana posterior a lo mejor. Si no se presenta, el agenciero cobra igual su parte, y se ha dado que no se entere el afortunado. Para una persona que no está acostumbrada a jugar es común ver que no controla, se le pasa la fecha y en definitiva no sabe si ganó o no. "Yo tuve un caso de un Quini 6 ganador, hace como 12 años, acá lo estoy viendo en un cartelito, eran 3.125.000 pesos".

Y contó que "yo siempre les encargo, y cuando veo gente nueva, digamos, yo les encargo, mirá, tener tantos días, controlalos y más. Que no cuesta nada pasar por la agencia, y uno mismo se lo controla. Porque hay mucha gente que juega, y mucha gente mayor, por el vicio de jugar, juegan por jugar igual. Pensando que no van a sacar nada, o sea, ya están con la negativa. Y lo guardan en el bolsillo, y se acuerdan a lo mejor al mes, y me aparecen por la agencia, lo cual ya prescribió, o sea, no tiene premio".

"En esa que no aparecía el ganador, yo puse pasacalles, se dio difusión hasta nacional, porque digo, por ahí, a lo mejor, fue alguno de afuera que pasó por San Juan, jugó y se fue. Bueno, en ese momento aparecieron varios, diciendo, son los números que yo juego. Hasta fueron a la Caja, a decir, a hablar con la gerente en ese momento, a decirles que eran los números que jugaba, que era de él. Uno hizo una boleta posterior, con los mismos números, y apareció diciendo, mirá, acá están los números. Para intentar cobrar el premio", recordó. A la par advirtió que hay medidas de seguridad en la boleta como el código de barras que hay que preservar y que dan la seguridad de que el premio es genuino.

La ludopatía

Ahora que está en el tapete el problema del juego en niños y adolescentes, que hacen apuestas pero dentro de otro circuito, el virtual e ilegal, Frack dijo que en la agencia no tienen ese dilema. "Acá a los sumo vienen chicos, pero son mandados por el padre, la madre, la abuela, el abuelo. Las mandan a hacer las jugadas", comentó.

"Veo muy mal lo que se está haciendo con Internet, con los juegos, eso deberían prohibirlo. Aparte no solamente para el chico, sino para el grande también. Porque el grande tiene la posibilidad desde su casa, con la tarjeta de estar jugando. O sea, el que tiene el vicio y lo lleva por mal camino. Y aparte es un juego, llamándole así, que se llama Juego Caliente, porque es un juego rápido. Un juego que, o ganás o perdés ya. Y como perdés, seguís jugando. No tiene límite", opinó sobre las apuestas virtuales.