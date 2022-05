En San Juan se censó al 85% de las casas: qué pasará con el resto

Respecto a aquellas personas que no fueron censadas, Espósito expresó que "a partir de hoy el INDEC habilitó nuevamente la página para que aquellos que no recibieron la visita del censista puedan hacerlo de forma online"

En la mañana no habrá censistas en la calle porque se hace todo el recupero de los formularios y se ven aquellas personas que efectivamente no hayan tenido contacto con el censista, a partir de la tarde y hasta el día martes, en principio sí, tal vez en San Juan haya algunos días más, los censistas volverán al territorio para establecer contacto con los ciudadanos que no pudieron entrevistar.

Los datos oficiales del INDEC, para este jueves

En conferencia de prensa, el director del Indec, Marco Lavagna aseguró que ya está cargado el 70% de los datos del Censo 2020 y pidió terminar de completar la carga antes de informar en líneas generales cómo se desarrolló el operativo.

“El operativo depende de los censistas que están en sus provincias cargando sus planillas y pasándolas al centro de cómputos. Venimos muy bien, pero no queremos seguir demorándolos, así que el dato lo vamos a dar conocer seguramente el día de mañana (por hoy jueves)”, consignó. "No queremos apurar los datos", sentenció.