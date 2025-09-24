En San Juan apuntan a adelantar la apertura del Paso de Agua Negra: la fecha indicada

La ministra de Gobierno de San Juan , Laura Palma , confirmó que la Provincia busca abrir antes de lo habitual el Paso Internacional de Agua Negra , aunque advirtió que la decisión final dependerá de las condiciones climáticas y de la coordinación binacional. El desafío es habilitar el cruce para el 1 de noviembre, en lugar de mediados de ese mes como ocurrió en la última temporada.

Para alcanzar esa meta, se están ejecutando tareas de reacondicionamiento en el sector argentino. Según explicó Palma, se renovarán los espacios de atención administrativa para los viajeros y se colocará nueva cartelería. Aunque la competencia corresponde a la Nación, la Provincia decidió impulsar estas mejoras para jerarquizar la infraestructura fronteriza y reforzar la imagen de San Juan.

La funcionaria también destacó la buena predisposición de las autoridades chilenas para avanzar con la apertura temprana, aunque aclaró que todavía no hay confirmación oficial sobre el inicio de los trabajos de pavimentación en el tramo más complejo del lado trasandino. En ese punto, subrayó que toda la gestión se canaliza a través de la Cancillería argentina.

Las obras en Agua Negra

El Corredor Bioceánico por el Paso de Agua Negra, aquel ambicioso proyecto que busca conectar Porto Alegre (Brasil) con Coquimbo (Chile) pasando por el centro argentino y cruzando la cordillera sanjuanina, lleva años en pausa.

Hubo una señal hace cuatro meses, con el relanzamiento del Comité de Integración binacional en abril y la visita del gobernador de Coquimbo, Cristóbal Juliá, que fue recibido por el gobernador Marcelo Orrego.

Pero la iniciativa sigue sin despegar. El túnel de Agua Negra, que es el corazón del proyecto, fue congelado durante las gestiones presidenciales de Sebastián Piñera y Mauricio Macri. Argumentos técnicos, intereses comerciales y prioridades políticas echaron por tierra décadas de estudios binacionales. Aunque hoy los discursos vuelven a alinearse -el gobernador Marcelo Orrego, el embajador chileno José Viera Gallo y el propio Juliá se pronunciaron a favor de reactivarlo-, por ahora el proyecto sigue en fase declarativa.

En momentos donde en Salta se debaten condiciones de financiamiento y fechas de ejecución, en San Juan aún se pide “celeridad” para reactivar reuniones. El año que viene, según anunció el gobernador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, el Corredor Capricornio estará operativo. Eso significará que los productos brasileños llegarán a puertos chilenos del norte sin necesidad de bajar hasta el centro del país.