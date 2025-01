En memoria de Leila: la emotiva apertura del refugio para las víctimas de violencia de género en Ullum

d21dc2c0-d013-4e78-89e0-2ce013d1831a.jfif

"Esta es una iniciativa muy bonita, aunque eso de bonita debería ser entre comillas porque no me gustaría que llevase el nombre de mi hija, pero bueno, es lo que pasó", sostuvo con la voz quebrada. No obstante, destacó la importancia del lugar y por ello expresó: "Aquí las mujeres golpeadas van a tener un lugarcito cuando no tengan a donde ir, van a estar cuidadas, van a ser escuchadas".

La mujer que integra la Asociación de Familias Unidas por el Dolor del Femicidio remarcó la necesidad de contar con este tipo de acciones, en el marco de su lucha contra la violencia de género. "Es clave ayudar a la víctima y que sepa que no está sola, por eso agradezco al intendente David Domínguez", agregó.

Bianca Rodríguez, la hermana de Leila, expresó su gratitud por el refugio y el respeto hacia la memoria de su hermana.

677da3c2-164b-4a6c-90be-de0d593391ff.jfif

Tanto Morales como su esposo y su familia estuvieron acompañados por otras familias que también perdieron a sus hijas por culpa de un femicidio. Una de las integrantes de la organización y madre de Brenda Requena, Laura Requena, aseguró que le gustaría que todos los departamentos de la provincia tuvieran un refugio como el que inauguraban debido a la gran cantidad de caso que existen.

Victoria Villalón, quien encabeza la asociación, declaró: "Muy feliz de que existan este tipo de políticas sólidas, de acompañamiento real a las víctimas de violencia de género". Del mismo modo en que lo destacó la mamá de Brenda, la tía de Rocío Villalón (víctima de un femicidio en 2013) pidió a las autoridades que se gestionen más refugios para las jóvenes y mujeres que sufren violencia y que dependen de sus parejas, razón por la cual no puede escapar de su padecimiento.

e201ce5c-ab5c-4865-8717-bec9b9ec475f.jfif

Por su parte, Sandra Rojas, la madre de María Cristina Olivares, la joven madre asesinada por su novio en 2012, admitió que no se siente cómoda en un contexto que le recordara el dolor que atravesó por el femicidio de su hija. Sin embargo, explicó que estaba ahí para acompañar a Paula Morales y su familia, con quienes han creado un vínculo especial.

La directora del área de Mujer del municipio, Daniela Ortíz, detalló que el refugio es transitorio, que tiene consultorios y que cuenta con un equipo interdisciplinario para asistir a las víctimas. "Aquí vamos a trabajar con trabajadora social, abogada y psicóloga. principalmente, el objetivo es trabajar con privacidad", señaló.