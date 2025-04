El sueño de la casa propia llegó para 44 familias de Iglesia

Durante la entrega, Orrego dijo: “Hoy no es un acto más: muchas familias dejan de preocuparse por el clima y empiezan a vivir en su casa, que pronto será un hogar lleno de amor, aniversarios y sueños cumplidos. Estas viviendas no son solo estructuras, son el fruto de un sistema solidario que debemos cuidar. A pesar de no contar con los recursos que tenían gestiones anteriores, San Juan fue la primera provincia en reactivar la obra pública".

“Con austeridad y responsabilidad, seguimos avanzando, porque la gente nos dio su confianza para resolver lo que solos no pueden. Y hoy, junto a estas casas, también hicimos realidad el boleto educativo gratuito, para que cada niño y docente llegue a la escuela y pueda soñar con un futuro mejor", contó.

Características de las viviendas

Las viviendas se construyeron con sistema tradicional, estructura de hormigón armado, muros de ladrillones cerámicos y techos de chapa prepintada tipo Termopanel.

Tienen pisos y revestimientos cerámicos, cielorrasos pintados, y muros interiores y exteriores con terminaciones en látex.

La carpintería es de aluminio con mosquiteros y la puerta principal es de tablero macizo.

El baño y la cocina están completamente equipados, y hay adaptaciones para personas con discapacidad. Cuentan con instalaciones eléctricas, agua potable, termotanque eléctrico, caloventor y desagües conectados a la red (sin gas ni termotanque solar).

La infraestructura urbana incluye calles enripiadas, redes de agua, cloacas y electricidad, alumbrado público, veredas, pasantes, puentes peatonales, señalética, espacios verdes con bancos, árboles y riego individual

Cabe destacar además que en este marco, Obras Sanitarias refuncionalizó una perforación de la zona instalando una electrobomba de 50 HP, Tablero eléctrico e Instalación de Nexo a red existente en CPVC 250 mm, 250 metros para abastece con agua potable a loa vecinos del lugar.