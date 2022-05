El sanjuanino que es furor en las redes abrió su intimidad

Desde Brasil, donde está pasando unos días pegado a la arena y el mar, Andrés se animó a abrir su intimidad y contar cómo vive esta explosión de su imagen en las redes: "La verdad que, aunque me da un poco de vergüenza, también me divierte y me anima a seguir. El mundo de las redes es muy competitivo, hay millones y millones de personas tratando de que algún video se les haga viral. Por eso cuando ocurre con algo de lo que yo comparto me provoca una gran alegría".

ANDRÉS ICAZATI2.jpg El sanjuanino es un apasionado del fisicoculturismo y de su San Juan natal

No le costó al empresario sanjuanino reconocer que dedica mucho tiempo a entrenar su cuerpo, algo que le reconforta por completo.

"Mi obsesión por el cuerpo arrancó a los 16 años. Medía 1.87 m. y pesaba 60 Kg, y la burla de los chicos hizo me obsesionara por este deporte. Mi dedicación es de 24 horas del día. El fisicoculturista deja todo de lado ya q entrenas dos horas al día, comés 7 veces y dormís 8 horas. Nada puede fallar. Me dedicación es absoluta", relató Andrés, quien confesó que ha recibido algunas propuestas laborales a partir de su exposición en las redes, pero por ahora nada que le interese. "No lo veo todavía como un trabajo, si en algún momento se me presenta algo que realmente me Llame la atención lo analizaría con mi familia".

ANDRÉS ICAZATI3.jpg El empresario sanjuanino, disfrutando de las playas de Brasil

El empresario sanjuanino también destacó que la mayor parte de los videos que ha compartido en TikTok e Instagram tienen como escenario San Juan, provincia en la que nació y de la cual está muy enamorada: "Todo esto de los videos lo arranqué en San Juan, que es la provincia que amo . De hecho, me encantaría tratar de armar algo para mostrar más San Juan ya que la mayoría de mis más de 200 mil seguidores son extranjeros. Los lugares más lindos que filmé son en San Juan".

Andrés Icazati no se olvidó de reconocer el aguante de sus seres queridos mientras aprovechó para repasar como es un día normal en su vida. "Tengo una gran familia. Mi dedicación a ella es día tras días, son mi pilar. Yo arranco a las 6.00 AM, camino en la cinta, desayuno con mi hija, que entra en la escuela muy temprano, y después me enfoco en mis negocios. De ver números y ordenar lo que haga falta me encargo hasta las 14:00, a esa hora ya me instalo en mi casa a preparar mis comidas y entreno en mi casa, tengo mi propio gimnasio. Luego leo y veo un poco canales de política, me gusta mucho, y ahí llega el fin de mi día .

Esta forma de vida dista mucho del común de la gente, pero es un precio que Andrés Icazati está dispuesto a pagar por su pasión. "Nunca salgo a cenar afuera ya que eso cortaría mi programa de nutrición. Todos los días de las semanas, todo el año, mientras estoy en San Juan, mi rutina es igual. No jodo a nadie, ni me molestan las críticas. Nunca me jodieron. Vivo para ser feliz, hacer feliz a mi familia y tratar en algún punto de utilizar mis redes para dar una mano al que la necesite", completó el sanjuanino sensación de las redes.

