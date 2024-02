El sanjuanino que actúa en Griselda habló sobre su amor por la provincia y cómo dio sus primeros pasos en un grupo de teatro local

"Cuando terminé la secundaria empecé en un grupo de teatro que se llama El círculo de tiza, que aún existe, y Juan Carlos, mi profesor, me enseñó", relató Martín para hacer referencia al director teatral sanjuanino Juan Carlos Carta.

"Mis amigos son de ese grupo. Allá no había muchos lugares de formación por eso fue importante y me marcó encontrarme con ese grupo de gente con el que hicimos gira por todo el país", recordó el actor que aún vuelve a veces a la provincia para reencontrarse con su familia. Ese grupo sanjuanino de teatro fue el puntapié para que el artista pudiera interesarse por la actuación.

En la misma entrevista, Martín contó cómo fue que tomó la decisión de dejar San Juan para vivir en Buenos Aires y luego de emigrar fuera del país.

"No había actores, mis padres nada que ver. Cuando me fui de San Juan, donde no había una salida laboral que tuviera que ver con la actuación, me miraron raro. 'Sí, hacé teatro pero estudiá otra cosa', me dijeron en incluso estudié, porque de alguna forma se me instaló ese miedo", aseguró el actor de Griselda.

Cuando le quedaban solo algunas materias para recibirse de Licenciado en Administración de Empresas, le salió una beca del Instituto Nacional del Teatro y fue entonces que se instaló en buenos aires. "Tenía 25 años", recordó.

Sobre el final del entrevista, dijo que la decisión más dura fue la de irse de Argentina a España: "Yo ya venía de irme de San Juan pero igual cuesta. Afuera tenés que encontrar un sentido de pertenencia y aceptar también que estás lejos. Vuelvo unas dos veces al año, capaz para marzo esté ahí", afirmó. ¿Tendremos a Rivi Ayala en tierras sanjuaninas próximamente? Habrá que esperar.