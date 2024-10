El padre Mariano, el "sanador" de Jáchal al que le siguen atribuyendo milagros

"Una noche de lluvia en mi casa de mi madre siendo mis dos niñas chicas me picó un alacrán, me llevaron muy mal al hospital Rawson. Cuando en un momento abrí mis ojos y me apareció su imagen en medio de nubes. Me cuidó y me protegió. Y al tiempo, estando mejor, fui a la cuidad a visitarlo al cementerio. Estaba lleno de flores blancas su lugar de descanso, siempre en mi recuerdo", contó Ana en uno de los tantos posteos que hablan de la figura del padre Mariano Ianelli, a quien muchos sanjuaninos y sanjuaninas consideraron "un cura sanador" en vida y le siguen atribuyendo milagros. Murió en la cumbre de su popularidad y de esa partida se cumplen este viernes 28 años.