El "niño milagroso" de Iglesia: seis horas perdido en la montaña y una aparición mágica

MILAGRO Mamá de Giovani: "Me dijo que no lloró, ni estaba asustado"

Giovani contó que se durmió arriba de la yegua que montaba, un animal muy manso que ya no pertenece a la familia Cabello. Apenas se despertó, notó que sus familiares no estaban. "No tuve miedo", dijo. A pesar de las bajas temperaturas, de su corta edad, logró darse cuenta que debía encontrar la luz para llegar al pueblo. Las riendas del caballo se enredaron y como él era muy chiquito, se bajó y decidió caminar. No tenía tanto frío porque estaba muy abrigado.

La caminata no fue fácil. El terreno donde estaba es muy rocoso. Pero se las arregló para caminar y no parar. Es que había escuchado a los grandes decir que cuando hace mucho frío no hay que mantenerse quieto porque se pierde el calor corporal. En ese camino para llegar a la luz, se topó con un refugio.

siete.jpg Giovani conoce a la perfección el terreno.

Mientras Giovani estuvo perdido, todo el pueblo unido junto a la policía, a los bomberos y hasta el padre Rómulo Cámpora -quien estaba al frente de la congregación iglesiana- lo buscaban. El mayor miedo era que pasara toda la noche a la intemperie.

Cuando Giovani llegó al refugio, se dio cuenta que estaba a salvo. Es que sabía que a unos cinco kilómetros estaba la casa de su tío. Nunca estuvo del todo perdido. Conocía el terreno. Tras permanecer unos minutos en el refugio y orientarse con más precisión, se dirigió a una grutita que estaba cerca. Cada vez que sus padres emprendían viajes al campo profundo, se paraban en esa gruta y dejaban una pluma de ñandú para que la virgen los protegiera durante la travesía. "Encontré la gruta y me persigné. Fue mágico porque cuando me di vuelta, ahí nomás me vio mi tío y un amigo de la familia que era de Zonda y me rescataron", recordó.

seis.jpg La gruta donde Giovani pidió que lo encontraran.

Esos kilómetros que separan la gruta de la casa de su tío, en la que pasa sus días durante las vacaciones de invierno, fueron interminables para los adultos. Es que tenían pánico de que el frío le hubiera afectado, que se le hubieran congelado las extremidades. Al llegar a la vivienda, el padrino de Giovani gritó: "Lo encontramos". La madre del niño, Mónica Ángel, fue quien lo agarró primero. Notó que estaba bien, lloró con su pequeño en brazos de nuevo. La buena nueva circuló con rapidez y el operativo de búsqueda terminó. Los médicos del hospital de Rodeo lo revisaron pero Giovani, con apenas cinco años, había logrado sobreponerse sin sufrir ningún daño. Una especie de milagro porque el frío de esa noche fue uno de los más gélidos que los vecinos recordaran.

encontraron.jpg

Abrazado por la multitud, amado por todos, el niño solo pidió una cosa cuando fue encontrado: café. Esa noche durmió acurrucado a su mamá. Sus tres hermanos le acariciaban los cachetes aún colorados por la travesía. Al otro día, todos sus conocidos lo fueron a ver. Le llevaron juguetes, recibió regalos de todo tipo. A pesar de que era tan chiquito, se acuerda de ese día como si fuera hoy.

trtes.jpg Giovani es muy travieso. Le gusta jugar entre los maizales secos.

Giovani es un niño muy travieso. Ama la naturaleza, está cómodo entre los animales, le gusta montar a caballo y se ha convertido en un hábil jinete. Va a la escuela pero no le encanta porque detesta estar mucho tiempo sentado. Cinco años después revivió la última parte del recorrido que hizo hasta la luz aquella noche del 26 de abril. En el refugio hay una especie de piletón abierto. Por los restos que hay adentro, asegura que ahí las aves pernoctan. Señala los puntos cardinales y sabe exactamente que se puede encontrar al norte, al sur, al este y al oeste.

El niño tiene 10 años recién cumplidos. Ni sabe lo que va a ser cuando sea grande, tampoco le interesa. Sigue siendo un nene que se divierte entre los pastizales y los maizales secos. Después de contar con lujo de detalles todo lo que vivió, Giovani se despide de los grandes y se va corriendo a buscar a Emilio, un amigo con el que entre raíces inventa juegos con espadas de madera.