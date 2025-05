El Mehari de El Eternauta, conducido por un sanjuanino

Escobar, que es profesor universitario, trabaja en Prensa del Gobierno de San Juan y es un destacado profesional audiovisual en la provincia, contó a TIEMPO DE SAN JUAN que el video que mostró fue filmado en el verano 23/24. "Me filmaron en la costa a mí y a mi nieto. Ya se habían grabado todas las tomas de El Eternauta, pero poco se sabía de la serie. Cuando fue el estreno busqué las tomas donde salía el Mehari y justo se ve la patente que es la misma... y lo edité en joda. Pero es el real", dijo.

El auto lo tienen su hermana María y su esposo Rody en su casa de la playa en Pinamar. "A mi cuñado, se lo regaló Mosteirín hace casi dos años cuando terminaron el rodaje", contó Escobar, que es bonaerense pero está radicado en San Juan desde 1982. Ambos en la pareja son arquitectos y se hicieron amigos de Matías Mosteirín, productor de la exitosa serie que estrenó Netflix el 30 de abril y bate récords en el mundo. "Le construyeron la casa a Matías Mosteirín, de ahí la amistad, le regaló el auto a mi cuñado", dijo Alejandro.

La historia de cómo el Mehari quedó en manos de Rody es muy particular. Corría 2023 cuando un día le fue a mostrar los planos de la casa al productor y tuvo que acercarse al set de filmación. Ahí Mosteirín le dijo que se encontraban en Olivos. Allí Rody vio estacionado el Mehari y, alucinado, se lo pidió para dar una vueltita porque él había aprendido a manejar en un auto de esos. La sorpresa fue cuando el productor de cine le dijo "te lo regalo". No obstante, Rody no lo aceptó.

Pasaron unos meses y a Rody le llegó una notificación de una empresa de transporte. Le avisaban que tenían un envío para él, de parte de Mosteirín. El camión llegó a Pinamar con el Mehari azul. Así quedó como el auto de la familia, al que se suben en los veranos en la playa.

Cuando Alejandro se filmó con Valen ya sabía que lo habían usado en El Eternauta. "Claro... pero nadie hablaba aún de esa serie. Nosotros sí sabíamos pero nada más, ni idea de que iba a tener la trascendencia que tiene ahora", contó.

Su hermana y cuñado lo tienen como un tesoro familiar. "Por supuesto que lo usan, está en la costa. Van a la playa, hacen las compras... lo jodíamos para que cobre por 'dar una vueltita en el Mehari de El Eternauta'", dijo bromeando.

Esa es la anécdota del Mehari que conducen Escobar y sus parientes. Un auto que se convirtió en un símbolo de que "lo viejo sirve". Y también emociona.