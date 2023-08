El lago del Parque de Rivadavia, el dique que fue un emblema turístico de San Juan

El profesional contó que ese lago fue pensado para la recreación de las familias sanjuaninas. “Fue un lugar para disfrutar al dique de las montañas, el agua y la vegetación”, aseguró. A pesar de la presencia del agua, el lago no estaba apto para que los visitantes pudieran nadar.

lago parque rivadavia zonda quebrada san juan jardin de los poetas.jpg

Este dique funcionó durante la década del ’30, pero un importante incidente hídrico y las obras del cantonismo fueron los motivos para que los sanjuaninos de la época no volvieran a apreciar ese paisaje.

Una inundación bastante grande provocó que el agua proveniente de la precordillera llegara hasta la Ciudad de San Juan. Como consecuencia, la gestión comandada por el gobernador Federico Cantoni realizó el dique Soldano, que lleva el apellido del profesional encargado de la obra.

De esa época, únicamente queda lo que se conoce como “El Antiguo Dique” o el “Dique Circular”. Dicho punto está ubicado detrás del Monumento del Ciclista, donde hay una especie de puente, que formaba parte de la vieja Ruta 12 y hoy cruza al arroyo Esteros de Zonda.

lago parque rivadavia zonda quebrada san juan jardin de los poetas.jpg Esteros de Zonda, detrás del Monumento al Ciclista.

El viral de la foto retro y la palabra del usuario que la viralizó

La imagen de la Quebrada de Zonda, que data de 1936, fue publicada por Franco Pandiella. Este posteo obtuvo varios 'Me Gusta', comentarios y compartidos.

"O sea que el Jardín de los Poetas era un lago?", y "muy novedoso, qué linda e interesante foto", fueron algunos comentarios.

image.png

En diálogo con este medio, Pandiella dijo que la foto la consiguió gracias a un amigo suyo, quien es historiador: "Él me pasó un manual de 4° grado del año 1936. Allí salía publicada la foto y ne llamó muchísimo la atención. Por eso decidí subirla para compartirla con todos". Además, manifestó que fue la primera publicación que subió en el grupo de Facebook.

"No tenía idea de la existencia de ese lago. Únicamente sabía de un antiguo cauce del río", expresó.

La historia es algo que atrapa al joven. Es más, fue estudiante de dicha carrera universitario, pero tuvo que abandonar en 3° año. "Me gusta mucho leer sobre historia de San Juan, y tengo un par de fotos que saqué en algunos lugares de Zonda y Ullúm donde trabajo desde hace mucho", aseguró.

Las repercusiones no tardaron en llegar. Pandiella recibió mensajes positivos de su posteo en la red social y la publicación de Tiempo de San Juan. "Le mostré a mi amigo la nota del diario y se mataba de risas. Me pareció muy lindo todo porque la gente se enganchó y les llamó la atención. Me gustó mucho la idea de que se compartiera entre todos. Es parte de nuestro pasado y está bueno conocer cómo fue antes ese lugar tan concurrido por todos", expuso.

Por último, dijo que una integrante del grupo se contactó con él para agradecerle la publicación de la foto. ¿El motivo? "Es almuna tesista y está preparando su trabajo final sobre la Quebrada de Zonda. La imagen le sirvió mucho para agregarla a su estudio", finalizó.