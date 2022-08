El INADI San Juan ya intervino en el caso de discriminación en un boliche

Tiempo de San Juan se comunicó con Rodolfo Domínguez, titular del INADI en San Juan, que confirmó que la organización gubernamental ya está en contacto con Cariel para acompañarlo a denunciar el hecho de discriminación.

"El chico se puso en contacto con nosotros. Lo que hacemos es asesorarlo. Él estuvo el fin de semana en contacto con nuestros abogados", explicó el funcionario.

Domínguez no pudo confirmar si la denuncia de Cariel ya estaba hecha pero sí que contaba con el asesoramiento y que la intención era hacerla con el acompañamiento de los abogados.

Desde el boliche aún no salieron a dar una explicación sobre lo sucedido.

Cómo fue el episodio de discriminación en el boliche sanjuanino

Según el denunciante, todo ocurrió este sábado por la madrugada en un boliche de Avenida Libertador. Cariel relató que fue uno de los primeros en llegar y que lo miraron mal porque tenía puesto un top.

Adentro del lugar, relató, estuvo toda la noche en un rincón con sus amigas hasta que decidieron moverse y otro varón lo sacó a bailar. Este sería, según el joven, el episodio que desencadenó el hecho de discriminación.

"Suena una canción de cuarteto, me saca a bailar un chico (claramente también soy hombre) y sentimos como los de seguridad nos sacan a la fuerza apretándonos la nuca, sin darme una maldita explicación. A mi me sacó una chica, porque claramente yo estaba vestido con un top, y al chico lo sacó un hombre. Nos trataron súper mal, casi a las rastras nos despacharon, me quedo en la puerta exigiendo una explicación, y me cierran las rejas del lugar", dijo indignado en su perfil de Instagram.