El Hospital Rawson llevará adelante una campaña especial destinada a mujeres

Se trata de la campaña de prevención de cáncer de cuello uterino que se realizará los viernes 7, 14, 21 y 28 de marzo, de 10 a 16 horas, en los consultorios externos adultos del Hospital Rawson. La misma está destinada a mujeres de hasta 65 años que lleven dos años activas sexualmente, que no se hayan realizado un control ginecológico en el último año y carezcan de obra social.

Es importante saber que la atención será por orden de llegada. La mujer que asista no debe estar menstruando no haber mantenido relaciones sexuales 72 horas antes de la visita al consultorio. Es importante además no estar realizando ningún tipo de tratamiento médico vaginal, como óvulos o cremas antes de la consulta.

Quienes asistan se podrán realizar el PAP o el test del HPV. Además, se brindará información sobre los riesgos de la falta de controles a la hora de prevenir el cáncer de cuello uterino.