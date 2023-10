El fenómeno viral Skibidi Toilets que tiene enloquecidos a los niños sanjuaninos

Cualquier niño desde los 4 años en adelante si se le hace la pregunta de “¿qué es Skibidi Toilets?”, ellos te sabrán responder o mínimo decirte que lo han visto. Las imágenes son chocantes, pero a los niños le llama la atención una cabeza que sale del inodoro cantando la canción que recita “Brrr, skibidi dop dop dop yes yes, skibidi dobuli ni ni, skibidi dop dop dop yes yes, skibidi dobuli ni ni”.