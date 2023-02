El Faunístico y una nueva forma de alimentar a sus animales: helados de carne, frutas y semillas

El Centro de conservación de fauna no se estanca y sigue en su proceso de transformación para los cuidados y para renovar la alimentación de los diferentes animales que tienen a su resguardo. Uno de los cambios tiene que ver con las comidas, en el cual ahora son de diferentes formas, en otros lugares y hasta en helados.

image.png

El trabajo al lado de los animales es un día a día y desde el equipo técnico del lugar, no tuvieron mejor idea que inventar una nueva forma de alimentación a los animales. Dentro del Faunístico ahora se cuenta con helados de carne, frutas y semillas. A esto no se les da de forma directa, si no que se los ponen en las ramas de los árboles o arbutos que están dentro de hábitat, como así también las cuerdas o las rejas. El proceso de cambio también involucró a renovarle sus espacios, y cambiar de posición los objetos.

image.png

El proceso de cambio fue un trabajo en conjunto de la gente del Centro de conservación de fauna y los técnicos en biología del lugar

'TUYUYÚ', LA RARA ESPECIE DE PICO ENCORVADO Y PLUMAS QUE CUIDAN EN EL FAUNÍSICO

El Parque Faunístico ahora cuenta con una nueva y rara especie dentro del Centro. Se trata de un ave esbelta con un gran pico curvado y cabeza sin plumas que sin duda llama mucho tu atención de los presentes.

El ave fue detectado en noviembre del año pasado por inspectores de Ambiente en un humedal de Valle Fértil, con una clara señal de tener una lesión grave en una de sus alas. Inmediatamente fue trasladado a nuestro centro en donde se procedió a realizar la asistencia veterinaria y corroborar mediante examen y radiografía, que había perdido parte de su ala izquierda, además de tener una mala condición corporal.

image.png

La recuperación de su herida y estado corporal fue exitosa, pero quedo incapacitado para volar y volver a su hábitat. Actualmente está en la isla del lago principal del Centro de conservación de fauna donde empiezan a socializar y adaptarse al flujo de visitantes de nuestro centro de rehabilitación.