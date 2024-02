El cruce en redes entre un periodista y un ex candidato a intendente de Rivadavia

El cruce entre un periodista y un ex candidato a intendente de Rivadavia, protagonista en Facebook.

Las redes sociales se han convertido en un infinito universo de comentarios, opiniones y pareceres. Y es ahí, más precisamente en Facebook, durante esta última semana se presentó un llamativo cruce entre el periodista Osvaldo Benmuyal y Francisco Guevara, ex candidato a intendente de Rivadavia.

El disparador de la contienda dialéctica fue la imagen de un cartel –con su respectiva iluminación- de la pasada campaña en la que se veía al ex secretario de Ambiente.

Fue el ‘Pájaro’ Bemnuyal, el 20 de febrero, el que a través de su cuenta la puso sobre la mesa virtual, si vale la expresión, acompañada del siguiente comentario: “La luz que alumbra a este héroe de la patria...la seguimos pagando nosotros? Es hora que saquen este esperpento de una buena vez”.

Un día más tarde, Guevara acusó recibo y desde su página le salió al cruce a Benmuyal: “Estimado Osvaldo Benmuyal, con todo el respeto que merece tu trayectoria, te cuento que dicho cartel está ubicado en el fondo de mi casa materna y dicha luz es privada de la casa. Aprovecho la oportunidad para contarte y que también publiques, si podés, mostrando TODA la publicidad callejera invadida en Rivadavia qué hay de la nueva gestión municipal y ploteo de las movilidades del municipio (siendo que son del mismo color político) y esa, te cuento, la “pagamos con la nuestra”.

“Desde ya con mucho respeto te invito a tomar unos mates en el fondo de la casa de mi madre para que corrobores la conexión. ¡Abrazo!”, añadió en su comentario Guevara.

El ida y vuelta pudo quedar ahí, pero el ‘Pájaro’, dentro de los comentarios del posteo del ex candidato a intendente, indicó: “Hola Francisco... ¿cómo estás? La idea es marcar que el gasto de energía es un gasto exiguo, que, como el agua, debe ser usada en cuestiones necesarias más cuando hay gente que no tiene para pagarla. A diferencia de lo que marcan tus tres seguidores, no es un comentario de odio sino es solidario. Por otro lado, lo de Rivadavia que vos planteas ya fue trasladado a las autoridades del municipio días pasados en la radio”.

“De igual forma, si el pago de la boleta de luz de tu casa materna sale de tu bolsillo, sigue siendo un gasto compartido por todos...ya que seguro viene del sueldo de asesor de Sergio en el Senado. Un saludo cordial y no te acepto mates porque no tomo. Un jugo de naranja puede ser”, completó el periodista.